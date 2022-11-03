花蓮前教育處長李裕仁涉採購弊案 監院通過彈劾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者陳俊華台北3日電）監察院今天說，花蓮縣政府前教育處長李裕仁辦理工程採購案，未盡監督職責，洩漏招標相關文件、收受賄賂，嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象，監察院全票通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。 李裕仁民國107年間任花蓮縣政府教育處副處長，向教育部體育署爭取補助經費後，指示所屬的花蓮縣立體育場辦理「花蓮縣立棒球場設計案」、「花蓮縣立棒球場整建案」採購，另指示花蓮縣立體育高中辦理「花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地興建工程委託設計及監造技術服務案」採購。 李裕仁明知政府採購法規範，涉夥同時任花蓮縣體育會理事長汪錦德等人，洩漏相關工程標案電子檔給有意投標廠商，事後收受廠商交付賄款新台幣8萬1500元。 調查的監委蔡崇義、王幼玲、蘇麗瓊表示，鯉魚潭設計案執行過程，公文都有李裕仁的職章，監察院詢問時，李裕仁也自承對於鯉魚潭設計案，有監督的權責，甚為明確。 監委指出，監察院詢問時，李裕仁已承認洩漏花蓮縣立棒球場整建案、花蓮鯉魚潭改善水域運動環境計畫等招標相關文件，至為明確。 監委表示，李裕仁監督鯉魚潭設計案的採購業務，卻收受建築師事務所賄賂；李裕仁在國家文官學院受簡任訓期間，洩漏招標文件給建築師事務所。建築師事務所的邱姓證人也說，都是聽業主李裕仁指示，資料都是李裕仁提供。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 監委也說，李裕仁已承認接受鯉魚潭設計案得標廠商的建築師事務所招待，在107年8月到108年7月間，前往有女子陪侍的酒店共4次、消費金額16萬餘元。 監察院表示，李裕仁未盡監督職責，洩漏招標相關文件，收受賄賂及接受得標廠商招待等違法失職行為，除涉及觸犯刑法外，並違反公務員服務法等規定，事證明確。監察院1日通過蔡崇義、王幼玲及蘇麗瓊提案彈劾李裕仁，全案移送懲戒法院審理，依法懲戒。（編輯：林興盟）1111103