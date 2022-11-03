完成總統交付3任務 賴副總統盼台帛合作再深化

（中央社記者溫貴香、葉素萍帛琉3日電）副總統賴清德今天與媒體茶敘，分享此次出訪帛琉心得，包括完成總統蔡英文交付的3項任務，與帛琉共和國深化台帛連結及合作、一起拚觀光等成果；他並期待台帛合作未來再進一步深化。 [廣告] 請繼續往下閱讀 賴副總統致詞時首先感謝媒體的幫忙，才能將台灣對帛琉的支持、台帛兩國各項合作、帛琉綺麗的觀光，所謂純淨的天堂或上帝的水族箱等等美景，讓民眾知道。 賴副總統表示，總統蔡英文所交付的3項任務，第一是連結，台灣和帛琉都是海洋國家，在國際上必須根據國際法令永續性地運用海洋資源，台灣原住民和帛琉人民同樣都是南島語族，擁有共同的血緣，關係非常密切。 他提到，台灣和帛琉都是民主國家，共享民主、自由、人權價值，從帛琉總統、副總統、國會參、眾兩院議長等致詞，不約而同都談到民主的可貴，以及台帛兩國在印太和平穩定發展合作的重要性。 賴副總統指出，第二個任務是觀光，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps. Jr.）非常感謝蔡總統積極回應，20多天後就派出訪問團協助帛琉振興疫後的觀光產業，訪團也傳達了台灣人民對於帛琉的友誼。 賴副總統說，惠恕仁特別肯定與感謝11月16日中華航空公司即將開始固定性航班，也期待未來能回復到疫情前的一週4班，甚至每天1班，台帛理當團結合作，達到惠恕仁的期待。副總統說，昨晚，他非正式地與來自台灣全國性或各地方旅行公會的理事長交換意見，大家都有意願且有信心可以逐步達到這個目標。 副總統表示，第三個任務是合作，台帛兩國23年來已進行各項合作計畫，在外交部及歷任駐帛琉大使的努力下，已有很好的合作基礎，未來將再進一步深化，包括醫療、運動、體育、觀光等合作，甚至於其他產業，或在因應氣候變遷及環境保護上，都可以更廣泛、更深入地加強合作。 副總統指出，帛琉不僅是傳說中美麗的國家，所謂純淨的天堂或上帝的水族箱，也是文明進步的國家，在環境保護等很多方面值得學習。但帛琉也深受氣候變遷衝擊，海岸沙灘不斷流失，他們仍竭盡所能進行保護的工作，因此，到帛琉觀光，不是只看自然景觀的美麗或潛水悠遊，也看看他們在環境保護教育或因應氣候變遷衝擊所做的種種努力。 另外，賴副總統回答媒體提問表示，這次出訪成績好壞要由帛琉的總統與人民評價，不過，在今天的最後一個行程，帛琉總統公開說，「次打了滿貫全壘打」。 賴副總統說，他把媒體報導做成集錦送給惠恕仁，惠恕仁認為，不只是滿貫全壘打，還要加一。（編輯：林興盟）1111103