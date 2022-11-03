《台東跨年演唱會》首波卡司公布！TVBS×臺東縣政府邀請熱狗、吳青峰、盧廣仲三金歌手獨家獻聲台東

2022漸入尾聲，為迎接全新的一年，TVBS攜手臺東縣政府，以「東飄去旅行」為主題舉辦2023跨年演唱會，將在12月31日晚間8點於台東市海濱公園盛大開唱！ by Hask – 2022/11/03 更新 Photo／TVBS 演唱會首波卡司公布，臺東縣政府邀請三大男歌手，分別為「金曲最佳男演唱人」吳青峰﹅「三金男神」盧廣仲﹅「饒舌嘻哈大神」MC HotDog熱狗，為含金量相當高的跨年晚會。為了帶給歌迷最完美的跨年演出，三位歌手將帶樂團大陣仗登台，陪粉絲一路狂high迎接2023年！ 首次到台東跨年的吳青峰表示，非常期待見到台東的粉絲朋友。 首次到台東跨年的熱狗與吳青峰表示，非常期待見到台東的粉絲朋友。藉著這次演出機會，熱狗抱著雀躍的心情，希望能到台東海邊走走逛逛，品嚐在地美食。被問起最愛台東的哪些地方，盧廣仲則說：「一直很喜歡台東美麗的山水和友善的笑容，也非常期待與大家一起迎接2023年」。對台東留有好印象的他，曾在池上秋收時分的金黃稻田中演出，對他而言，那是非常美好的一次表演經驗。盧廣仲也推薦大家可以買一杯咖啡，在海邊靜靜地聽著海浪聲，好好療癒一番。 盧廣仲曾在池上秋收時分的金黃稻田中演出，留下美好印象。 為了2023的台東跨年演出，三位歌手做足了準備，勢必要帶給台東粉絲最精采的表演。談到演唱會將帶來哪些精采演出，今年剛發新專輯《姚中二》的熱狗透露，一定會演唱新專輯裡的歌曲，搭配跨年的熱鬧氛圍，「會帶來一些比較開心、比較high的歌 ，希望大家都可以玩得盡興！」期待在好天氣中，與粉絲一同迎接新的一年。盧廣仲也神祕表示會有特別的橋段，請粉絲敬請期待，並坦言：「我很怕跨年遇到寒流，提醒大家要多多注意保暖！」 MC HotDog熱狗即將在台東跨年演唱會上，帶來新歌演出。 延伸閱讀