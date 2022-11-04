老外離開中國 因防疫嚴經濟衰厭高壓統治被仇視

（中央社台北4日電）澳洲廣播公司（ABC）3日報導，疫情爆發前，外國人已大批離開中國，官方統計北京的外籍人士數減幅40%，上海10年間減少4.5萬人，主因在於不滿防疫嚴、經濟衰，厭倦高壓統治又被仇視。 [廣告] 請繼續往下閱讀 據報導，官方數據顯示，在上海外國人人數從2010年的20.8萬減至2020年的約16.3萬；在北京更明顯，同時期外籍人士數減幅達40%，2020年以來，降幅更顯著。 上海美商會前負責人季愷文（Ker Gibbs）是個了解並熱愛中國的美國商人，1980年代首次來到中國，在上海生活19年並成家。 去年年底，季愷文結束中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）會長的任期，決定返美，選擇離開的關鍵是中國的防疫封鎖和旅行限制，還有日益高壓的大環境。 他說：「我第一次來到中國時，感受到的是一種樂觀、開放、好奇的氛圍。目前的發展方向令人不安。」 中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）今年稍早時指出，自COVID-19疫情爆發以來，在中國的外國人數減少一半。 今年4月上海嚴格封控期間進行的調查顯示，950名外籍受訪者中，85%表示因中國的防疫封控開始重新考慮在中國的未來；1/4受訪者說他們想盡快離開中國。 美國籍的蔡法蘭（音譯，Frank Tsai）在上海創立諮詢公司China Crossroads，之前封城期間他的住所也被封，非常清楚清零制度下的艱難。 蔡法蘭說，習近平希望不惜一切代價取得勝利，兩年半以來，共產黨一直聲稱，這就是與西方相比的制度優勢，這是巨大的經濟成本，但對共產黨來說，錢並非一切。