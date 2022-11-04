【星星教授安格斯2022/11/07-11/13星座運勢】處女座行情看漲，巨蟹座事與願違！

11/07-11/13星座週運報到！ by 星星教授安格斯 – 2022/11/04 更新 牡羊座 3.21~4.20 儘管行星周間沒有具影響力的位移變化，對羊座而言，此時星盤透露出行動力帶有十足能量，不管是工作或是感情，憑著熱血贏面會很大，只不過這段時間三分鐘熱度的毛病會是你的致命傷，前頭受挫就可能兵敗如山倒，是一段起落極大的過渡期。桃花不少，但大都是一時的邂逅激情，沒對象的會有短暫的戀愛機會。 金牛座 4.21~5.20 儘管內心整個懶洋洋，不過牛座這週需要拿出你最牛的本事，把想做的事咬牙完成，這週逆運居多，眼前的險阻彷彿個個針對你而來，但愈是事與願違愈需要堅持，後頭的果實將加倍甜美，不妨再撐一下! 感情面上起伏未定，有對象的這陣子似乎有點溝通不良，除了動嘴逞口舌之快，更要動腦想想彼此的癥結點究竟出在哪邊。 雙子座 5.21~6.20 這週的雙子賺錢慾望相當高，會拼命把握工作之外額外賺錢的各種機會，可以趁著六宮獨旺的時刻，透過人際關係，得到斜摃接案賺小錢的機會。感情層面將可能出現短暫空窗。除了觀望還是觀望，單身的感情進度處在一個有機會、沒把握的停滯狀態，任憑你再怎麼急躁也沒什麼結果，順其自然一點會更好。 巨蟹座 6.21~7.21 仿彿上天有意考驗，本週的蟹座似乎走到一個事與願違的循環，感覺做什麼都不對，每走一步就後悔一步，基本上並不是衰運降臨，而是火星的退行能量在此時對蟹蟹們帶來影響，讓你在思考判斷上容易悲觀負面，但其實你的狀況不差，只要調整好心態就不必想太多。此時感情平平，和對方有些疏遠，需要你花點時間好好整理。 獅子座