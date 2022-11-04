台北國際旅展 航空業者推線上購票最多省萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者楊淑閔台北4日電）2022台北國際旅展（ITF）今天登場，長榮航空推e化新旅行，強調用手機即可完成全程服務，在線上旅展活動購票最多可省萬元；國泰航空則推精選航點機票折扣及買票送票活動。 台灣自10月13日起邊境解封，「2022 ITF台北國際旅展」今天起到7日在台北南港展覽館舉行。各家航空搶進消費潮，長榮航空特地打造虛擬實境吸引民眾體驗，旅展期間加入長榮航空LINE官方帳號，並完成虛擬登機證製作，即可透過現場擬真打造的1比1機場自助託運行李櫃檯，體驗快速登機步驟。 長榮也製作「e化新旅行」影片，強調一支手機即可完成全程服務，包含從家裡轉換到機場，再到機上，鼓勵旅客多加運用預約自動報到、EVA e-Library、預付超額行李、自助行李託運、人臉辨識登機等服務。 鎖定民眾希望搶到便宜，長榮推出「2022長榮航空線上旅展」，即日起至11月27日午夜12時止，前往線上旅展活動官網，有機會找到明年3月底前出發的優惠機票，最高可省新台幣萬元。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 國泰航空則推出即日起至11月9日止，預訂其精選航點機票優惠，從台灣出發前往歐洲、北美、澳洲及亞洲的精選航線機票，最高可享3000元折扣。 此外，國泰航空並說，旅展期間，在現場購買國泰航空機票或香港迪士尼樂園指定套票，還可參加「買票送票」活動，包括國泰航空台北至香港來回機票、Klook住宿優惠券5000元、台灣快綫VIP機場接送套票等，百名民眾最高享3萬「亞洲萬里通」里數，等同2張台北至香港來回機票。（編輯：陳政偉）1111104