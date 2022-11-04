ITF旅展今開跑 蒐羅近40家飯店超殺票券懶人包一次看

全台規模最大旅展「2022 ITF台北國際旅展（ITF）」今（4日）起至11月7日連4天於台北南港展覽館一館登場，國境解封後讓旅遊市場更熱絡，吸引日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，及40多家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等單位，總計1200個攤位共襄盛舉；其中，飯店票券每每都是民眾瘋搶目標，本報蒐羅各大熱門飯店的重點優惠活動，讓民眾在購買之前可先做好功課再直奔攤位下手。 雲朗觀光集團 雲朗觀光集團旗下君品Collection的露營車新品牌「VANTEL」，在旅展現場販售限量2款票券，包含現場獨賣的「1+1好時光套券」，可使用露營車24小時與享雲朗觀光指定飯店住宿1晚，每套6800元，套券搭配使用後相當於每人每晚僅需1700元；另款「VANTEL雙人派對券」每張6000元，平假日皆適用，含慶生派對佈置，專屬mini bar、微型投影機、活動旅遊規劃諮詢、氣球布置品驚喜包等配件與服務。凡在旅展現場購買VANTEL相關旅遊產品，即限量贈送夢幻變色蠟燭1個。 晶華國際酒店集團 晶華國際酒店集團旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅，皆推出多款超值餐飲、住宿優惠及芳療券。台北晶華酒店祭出折扣下殺1.9折的「雲天假期」住宿券，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房僅5988元；針對喜愛城市小旅行的族群，也規劃出「晶采假期．一泊一食」及「晶采假期．一泊二食」2款方便入手的吃加住方案，每房每晚含早餐最低3296元起。SPA療程折扣券這次則推出每組9888元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程券套票(三入一組)，包含3次連6年獲世界SPA大獎的沐蘭SPA價值4950元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程，等於享6.7折。 台南晶英酒店推出折扣2.6折的「海東客房平日住宿券」，每組4599元；礁溪晶泉丰旅推出「雅緻客房一泊二食平日住宿券」獨家優惠，享雅緻溫泉雙人房平日週一至週四住宿1晚含入住當日壽喜燒吃到飽晚餐兩客和翌日早餐2客，優惠價6300元，等同5.7折。據點遍佈全台的Just Sleep捷絲旅祭出歷年熱賣、全省通用的「聯合住宿券」，每張2000元，折扣殺至2折。 餐飲優惠券的部分，台北晶華酒店館內強打最受歡迎的栢麗廳自助餐廳平日早餐、午餐、下午茶券，皆可享有買10張送1張單人券的限定活動。其中主推的「栢麗廳平日午餐四人券」每組3999元，5.6折；首次推出的上庭酒廊「假日全日舒活早午餐雙人券」每張1599元，6.5折；三燔本家則延續往年熱賣的「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題雙人劵」每組1599元，6.7折；1樓中庭azie餐廳則推出平假日皆可使用的「龍蝦牛排雙人海陸分享餐券」，每張2999元，6.5折；館外的人氣餐廳Just Grill牛排館、泰市場海鮮自助餐廳、故宮晶華也推出多款人氣餐券，折扣最高達6.1折。 福華飯店集團 福華飯店集團集結旗下7家飯店推出下殺24折起的優惠券。首推每張2900元的的福華連鎖住宿券，從城市商務到休閒渡假，從台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭一路到墾丁，可依各飯店的條件任選入住1晚，再享2客豐盛早餐，同時飯店更推出買10送1，平均每張只要2636元。 獲選2021年全台10大「HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎」的台北福華大飯店也首次推出電子票券，更祭出限量銷售的1泊2食住宿券，入住1晚再享當晚自助晚餐與翌日早餐兩客，原價1萬6060元下殺24折，每張3888元；餐券則搜羅各式中西美食，從廣受好評的中式999元單人套餐、2699元4人合菜以及9999元10人桌菜，到詢問度最高的999元彩虹座自助百匯通行證，以及每套10張的9000元珍珠坊粵菜港點吃到飽套券，祭出55折起的超值優惠。 墾丁福華渡假飯店，也將在旅展現場推出下殺44折的超值住宿券，4300元即可於平日入住豪華雙床房，指定日入住加碼再贈2客西式晚餐。另有每日限量加價購活動， 凡於南港展覽館福華大飯店攤位消費任金額，即可以999元購買七賢吧「酒酒酒雙人暢飲券」，享多種酒款、軟性飲料90分鐘暢飲，每日限量50組。 遠東香格里拉 台北、台南遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會聯合推出超值食宿優惠，住宿券19折起、餐飲券44折起，現場還推出「超級好禮天天抽」活動，凡到旅展消費滿9999元就可獲得抽獎券1張，每天抽出不同大獎，最高有價值26萬的台北遠東總統套房1晚。台北遠東香格里拉最優惠的「豪華客房」平日住宿1晚含2客早餐優惠價3699元，下殺19折；經典奢華的「雅仕套房」雙人住宿2晚套券含2客早餐，優惠價1萬4500元，現享28折，還可分開使用。此外也獨家推出健身按摩券3折起等超值專案。 台北遠東香格里拉也推出多款旅展限定主題美食套餐，包含連5年獲米其林推薦的香宮粵菜餐廳「港點雙人午餐套餐」1880元，享67折；ibuki日本料理餐廳「鐵板午餐雙人套餐」4980元，享76折；上海醉月樓「豪華海鮮雙人套餐」3280，現享5折；38樓的馬可波羅義大利餐廳也推出旅展限定「雙人季節特色晚間四道式套餐」3990元，約76折，同時也首度推出買到賺到的「經典調酒2杯含黑松露薯條乙盤」，優惠價僅499元，等於現享44折。