法官任命监督员监督特朗普集团

纽约曼哈顿一位法院法官星期四任命一名独立监督员监督前总统特朗普的公司特朗普集团以 “确保不发生更多的欺诈” 。监督员将限制该公司自由达成交易、出售资产以及改变公司结构的能力。 法官恩戈伦下令任命一位不属于特朗普集团的监督员。这位法官正在审理一起纽约州司法部长提起的诉讼案。诉讼指控特朗普集团虚夸其资产，其中包括高尔夫球场以及以他的名字命名的酒店的价值，误导银行和其他实体。 纽约州司法部长詹姆斯说，特朗普集团在继续进行欺诈，并采取措施以躲避她提起的诉讼有可能带来的惩罚。其措施包括成立一个新的名称相似的实体，如今年9月在纽约州提出诉讼之前成立的 Trump Organization LLC。 法官恩戈伦在11页的命令中写道，特朗普和特朗普集团 “显示了从事持续欺诈的倾向”，因此任命一个外来的监督员是在诉讼结果出来之前 “确保不会发生进一步的欺诈或非法行为的最妥善和具体的机制”。 美联社向特朗普和特朗普集团的律师发出了评论请求。美国专门报道政治新闻的媒体政客（Politico）先前报道说，特朗普的律师先前强烈反对任命监督员。 民主党籍的纽约州司法部长詹姆斯寻求对特朗普集团罚款2.5亿美元，永久禁止共和党籍的特朗普在纽约州经商。 这一裁决是法官恩戈伦做出的最新的不利于特朗普或特朗普利益的裁决。 在审理詹姆斯调查团队发出的传票引起的争议期间，民主党籍的恩戈伦法官裁决特朗普蔑视法庭，在特朗普迟迟没有提交相关文件之后对他课以11万美元的罚款，并强迫他提供口供。在提供口供期间，特朗普援引可以避免自证有罪的宪法第五修正案400多次。 (依据美联社报道)