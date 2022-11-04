華航推旅展限定優惠 華信2天1夜自由行3千有找

華航董事長謝世謙（右四）、華信總經理彭榮敏（右一）共同出席華航集團展區開幕儀式。華信提供 [廣告] 請繼續往下閱讀 【民眾網編輯劉家瑜／綜合報導】 2022 ITF台北國際旅展今 ( 4 ) 日起至7日於南港展覽館1館盛大舉行，華航集團疫後首度參展，中華航空董事長謝世謙、華信航空總經理彭榮敏及台灣虎航董事長陳漢銘共同出席華航集團展區開幕儀式，熱鬧開啟為期4天旅展精彩活動，以最豐富機票產品全力迎接國際旅遊新篇章，邀請民眾蒞臨參觀，購票搭乘華航玩轉全球。 ITF旅展機票好康及精彩活動不間斷，華航驚喜加碼4天限時折扣，旅展期間購票輸入優惠代碼「2022CIITF」，現買現折超划算，台北-大阪、台北-名古屋TWD 9,463元起，台北－首爾仁川TWD 8,124元起、台北－首爾金浦TWD 9,463元起，日韓免萬元輕鬆遊，現場購票還可參加華航展區機票抽獎，區域線免費機票天天送。 豪華商務艙模擬情境 皮卡丘彩繪機CI 打卡牆超人氣 睽違兩年參加台北國際旅展，華航以最新A321neo客機概念打造繽紛展場，設置A321neo豪華商務艙模擬情境，提供民眾親身感受全新飛行體驗；同時為歡慶「皮卡丘彩繪機CI」上線營運，華航精心設置彩繪機打卡牆，超「卡哇依」拍照熱點絕不能錯過！華航推出旅展限定Instagram濾鏡，讓民眾下載體驗前一刻在宿霧海島自由行、下一秒就穿梭到越南峴港；現場也準備即拍即印設備，提供民眾獨一無二的專屬明信片留念，上傳Facebook或Instagram打卡分享，再拿獨家限量小禮。 ITF旅展期間每日都有精彩活動，華航空服員CI beauties天天在華航展區帶來「快樂飛翔」熱鬧舞蹈表演，華航也與日本靜岡縣、香川縣、沖繩縣及印尼辦事處合作別具特色的舞台表演；還特別於11月5日邀請知名藝人瑞莎帶領瑞星韻律體操隊到場與民眾同樂。此外，華航展區每天都將抽出免費機票、華航新款輕薄飛行夾克、襯衫式機能POLO衫、模型飛機等限量週邊商品，想拿好康就要到華航攤位。