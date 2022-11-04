解封後首場國際旅展今開幕！蔡英文：加快觀光復甦腳步

竹篾燈籠工藝製作大師唐秋水及其傳承人唐嘉興邀請總統完成燈籠最後一筆，象徵文化帶路正式啟程。觀光協會提供 [廣告] 請繼續往下閱讀 【民眾網編輯劉家瑜／綜合報導】 2022 ITF台北國際旅展今(4)日於南港展覽館一館開幕，總統蔡英文、交通部長王國材、文化部部長李永得、客委會主委楊長鎮、原民會副主委鍾興華、國立故宮博物院黃永泰副院長日本交流協會泉裕泰代表、駐台北韓國代表部鄭炳元代表及帛琉、聖文森及格瑞那丁、貝里斯、海地、聖露西亞、宏都拉斯等邦交國大使等貴賓蒞臨台北國際旅展開幕典禮，展現各界共同推廣觀光的決心。 總統蔡英文表示，ITF作為國境開放後的第一個國際旅展，是國際旅遊重啟的重要象徵，也感謝台灣觀光協會在過去兩年疫情期間堅守旅展品質，並期望透過今年旅展為觀光產業注入更多量能。而截至10月底，已有52團旅遊團入境，相信產業復甦的腳步會愈來愈快，蔡英文總統也邀請業界朋友與政府一同努力，把握機會用品質與服務，創造國內外旅遊更好的發展，為產業帶來更大商機，也邀請全國民眾一同來逛展消費，力挺台灣觀光。 台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，觀光是國家重要的戰略產業，也是台灣和全球互動的連結點。據世界旅遊及觀光委員會(WTTC)的推估，未來十年亞太地區的觀光 GDP每年將成長8.5%，帶動整個區域的經濟成長。在重啟國門之後，台灣觀光協會繼續和觀光產業界一起團結合作，以觀光走向國際，迎接後疫時期有無限可能的旅遊藍海。 交通部部長王國材表示，感謝觀光業者兩年多來堅守崗位共體時艱，交通部也持續推動各項振興國旅方案，獎勵觀光業包裝精緻旅遊，並輔導產業順勢加速數位轉型，活絡內需市場，為國境開放迎接國際觀光客奠定厚實的基礎。而台北國際旅展是非常重要的國內外旅遊平台，透過旅遊交易會，接軌台灣業者與世界市場，向全球業者說明台灣觀光準備好了，歡迎大家來到台灣。 開幕典禮由「福爾摩沙合唱團」帶來台灣組曲為４天活動揭開序幕，典禮後，總統也至各館區體驗各式旅展活動。其中文化部與產業合作，邀請民眾跟著文化帶路齊步走，而曾獲中華文化藝術薪傳獎的唐秋水老師，也為文化館打造全手工製作彩繪燈籠，並帶著總統完成燈籠的最後一筆，象徵文化帶路正式啟程。而台灣虎航現場也推出互動遊戲-幸運輪盤，民眾只要IG打卡便可參與抽獎，台灣虎航董事長陳漢銘現場也致贈蔡總統最高大獎「台灣虎航不限航點來回機票乙張」，為４天ITF帶來第一波高潮！ 台北國際旅展即日(11/4)起至11月7日在南港展覽館一館登場，展出單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，以及全台最大40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,200個攤位參展，邀請國人共襄盛舉，深入發掘台灣美好、重溫出國旅遊感動。 追蹤民眾網Line官方帳號 更多新聞報導： 臺越觀光合作會議 疫後雙邊旅遊市場新契機 旅遊不用理由 台灣高鐵線上旅展起跑