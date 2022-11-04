國境解封後首場旅展 台北ITF今(4)日登場

台北ITF今(4)日登場 [廣告] 請繼續往下閱讀 【旅遊經 洪書瑱報導】 國境解封後首場旅展──「ITF台北國際旅展」今(4)日登場，相關活動一連四天直至11月7日(一)在台北南港展覽館一館登場，今年參展攤位共1,200個攤位，展出單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，以及全台最大40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等共同參展，為了迎慶開幕，由總統蔡英文等引領多位各國代表揭開活動序幕！ 開幕活動 總統蔡英文表示，今年ITF旅展是別具意義的旅展，是國境解封之後的首場旅展，感謝主辦單位台灣觀光協會及會長葉菊蘭，因疫情招展、策展不易，今年旅展將為業界注入更多能量。國門開放之後，截至10月底，已有52團旅遊團入境，一團又一團開放國際旅客來到台灣，邀請業者用品質和服務，擦亮台灣的觀光，創造國內外觀光更多旅遊美好的發展與商機，也請全國民眾把握「2022 ITF台北國際旅展」4天的展期，逛展消費，也祝福活動圓滿成功。 台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，觀光是國家重要的戰略產業，也是台灣和全球互動的連結點。據世界旅遊及觀光委員會(WTTC)的推估，未來十年亞太地區的觀光 GDP每年將成長8.5%，帶動整個區域的經濟成長。在重啟國門之後，台灣觀光協會繼續和觀光產業界一起團結合作，以觀光走向國際，迎接後疫時期有無限可能的旅遊藍海。 由於是國境開封首次旅展，為迎接疫後旅遊商機，今年ITF各大航空公司強勢登場，共有中華航空、台灣虎航、亞洲萬里通、長榮航空、星宇航空、越南航空、日本航空等7大航空公司，現場不僅有超值優惠機票、精彩表演，還有展場限定神秘禮物與優惠加購。包含日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,998元起；其中星宇航空首次參展，將結合萬眾矚目的全新A350-900廣體客機為主題，讓大家在ITF開箱頭等艙體驗，此外，旅展現場購買機票除可享全航線9折優惠，再加贈星宇獨家好禮。 而台灣虎航現場也推出互動遊戲-幸運輪盤，民眾只要IG打卡便可參與抽獎，台灣虎航董事長陳漢銘現場也致贈蔡總統最高大獎「台灣虎航不限航點來回機票乙張」，為４天ITF帶來第一波高潮！ 隨著聖誕跨年、春節寒假將至，各大旅行社也齊聚一堂，力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程，以及針對新人們延遲已久的蜜月旅行，也有好禮相送。年末聚餐、跨年聚會多，想要選購最便宜的餐券、住宿券，今年的ITF台北國際旅展，五星飯店住宿券最低下殺1.7折、熱銷餐券4.6折起，最低899元就可享受飯店美食。若想泡名湯、品美食，可趁旅展購買超值的SPA泡湯券，和親友來趟輕鬆的溫泉之旅！ 也提醒民眾，由於疫情及政府防疫政策漸鬆綁，針對國內旅遊部份，其住宿及餐飲費用部份，已蠢蠢欲動，許多業者明年度都有計劃調漲，民眾若有明年度國旅或聚餐活動計劃，今年不妨趁著旅展撿好康！ 攝影：洪書瑱