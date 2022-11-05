中國當局硬清零嚴封控掀民怨 各地頻傳警民衝突

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北5日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）3837例，本土3659例。中共自20大落幕後持續硬清零嚴封控的防疫措施，但疫情並未趨緩反惹民怨四起，導致各地警民衝突頻傳。 據中國衛健委通報，4日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例657例，境外輸入61例，本土596例中，廣東219例，內蒙古75例，山西61例，福建44例，重慶39例，北京37例等。 新增無症狀感染者3180例，境外輸入117例，本土3063例中，廣東669例，內蒙古484例，新疆451例，湖南338例，黑龍江214例，山西159例，河南131例，青海118例，山東77例，甘肅65例，湖北61例，雲南58例等。 衛健委另指出，截至4日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例6003例（其中重症病例30例），累計死亡病例5226例，累計確診病例26萬2966例；尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬8034例（境外輸入1110例）。 中共20大閉幕後中國疫情加劇，中國31省市中，27個通報4日發現新增病例，顯見當局雖嚴封控硬清零，疫情仍壓不下來，民怨四起，社群媒體推特（Twitter）廣傳各地爆發民眾突破拒馬與隔板封鎖的警民衝突影音。 像是在深圳市南山村、四川南充市、被網友指從防疫學霸淪為防疫學渣的河南鄭州市等，還有疫情起源地湖北武漢市漢陽區，當地居民搗毀檢測核酸工作站，高喊自我解封。 也有網友上傳黑龍江大慶市薩爾圖區九區批發市場被封控，小販只能在嚴寒中游擊賣菜，於是菜販們聚眾抗議，當局則調派大批員警鎮壓。 另據自由亞洲電台（RFA）4日報導，廣州市海珠區自當地時間5日零時起實施封控，此前大批市民出逃，民眾說，爭相出走因「再不走怕被封住了，沒東西吃怎麼辦？」 同樣也是據RFA的報導，近日網上出現多個版本的「疫情補貼」詐騙訊息，像是「封控期間居民將享受補貼（人民幣，下同）80元（約新台幣354元）/天」等。 各地政府出面澄清這些是不實謠言，但生計受硬清零、嚴封控影響的網友反譏：「騙子有時候更懂普通人需要什麼。」 此外，據路透社4日報導，已卸任的中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光在花旗銀行（Citi Bank）主辦的會議表示，中國對COVID-19的動態清零政策，很快將有實質性改變。 香港網路媒體01今天報導，中國國務院聯防聯控機制將在下午召開記者會。 另據路透社今天披露，中國政府可能很快將入境旅客的隔離檢疫期要求從目前的10天「7+3」，縮至7天「5+2」，或8天「5+3」，旅客只須5天在隔離設施（酒店）隔離，加上2或3天的居家健康監測。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111105