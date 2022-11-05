華航飛韓國「這2航班」突取消！苦主狂+1收簡訊崩潰：飯店都訂了

▲機票無預警被取消。（示意圖／華航提供） 記者施怡妏／綜合報導 國門解封，很多人早已蠢蠢欲動，準備出國，早早訂好年底到明年春節的機票，打算好好大玩一波，不過就有網友表示，訂好華航明年2月初從韓國首爾回台灣的機票，卻突然無預警被取消，只寄送簡訊簡短說明，讓她又傻眼又難過。對此，不少網友表示自己的班機也被取消，「華航似乎全面取消CI148、CI149」。 有網友昨（4）日在臉書「韓國首爾.自助旅行吃喝玩樂報馬仔」社團發文，本來預定好明年2月4日，要從首爾回台灣的飛機，居然無預警被取消，讓她超級錯愕，「哭欸，連華航也說取消就取消」。她貼出簡訊截圖，上頭僅寫道「親愛的旅客您好，您的班機已取消，造成您的不便我們深感抱歉」，卻沒有說明取消班機的原因。 [廣告]請繼續往下閱讀… ▲不少網友飛韓國，或是從韓國回台灣的班機也都被取消了。（圖／翻攝自臉書社團） 貼文曝光，釣出大批苦主留言，自己的班機也被取消了，「1/28飛仁川昨天也被取消了」、「我1/21也是」、「我1/4回程的也被取消了」、「我2/11台北飛韓國也被取消」、「我2/25也取消了」、「我的3/1首爾-桃園剛剛也收到被取消」。 底下也有網友指出，「剛在另一個社團看到說華航全面取消CI148/CI149，這航班是星期三、六飛，原因還沒看到」、「目前看來是部份航班的禮拜三跟禮拜六起飛取消了！」 ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼 ►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP ►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲 省錢大作戰！超夯優惠等你GO ►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油 抗菌100% ▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬 ►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂 ►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元