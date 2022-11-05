Global Mall新左營車站搶雙11商機 線上線下優惠大放送

[廣告] 請繼續往下閱讀 【News586/記者張淑慧報導】迎接年末購物旺季，延續週年慶高買氣，雙11年度盛事緊接著登場，Global Mall新左營車站瞄準此波購物熱潮，即日起至11月23日線上線下齊推購物優惠方案，線下館內祭《雙11亮幸福購物節》獻上三大回饋，包括「低門檻享線上線下雙回饋」消費滿1,111元贈150元(50元實體電子商品禮券+100元Online抵用券)；「點數放大兌」扣11點現領111元，另扣點還可兌換限量四重溪溫泉雙人湯屋、住宿券，還加碼會員獨享活動「會員揪好康」既有會員揪好友加入享推薦禮iMall點數100點、新會員則可抽價值64,800元的健身魔鏡。而環球Online線上購物同步力推《1111清空節》四大好康，包括先領券再購物，最高現抵1,111元、結帳再贈111元折價券、首度推「下單抽0元訂單」，更網羅多款1,111元、下殺4折起夯品，幫消費者省荷包，購物車加到手軟一次滿足購物清單。 除了線上線下放大回饋，Global Mall新左營車站雙11激推美食優惠同步開跑，響應臺鐵局舉辦的鐵路便當節，館內便當車不只精選現訂便當，更規劃集點送好禮活動，而環球Online線上購物則於即日起至11月13日推「黃金便當週」，精選人氣便當及各式飲品、甜點優惠8折起，同時加碼抽1,111元加菜金乙名。 雙11享線上線下多重好康 滿1,111贈150、點數放大兌四重溪溫泉住宿、111元購物金 環球Online先領券再購物 天天撒折價券、結帳再送111元折價券、下單抽0元訂單 迎接雙11購物節，Global Mall新左營車站線上線下齊推多重好康，線下館內為消費者獻上三大幸福回饋，包括「低門檻享線上線下雙回饋」即日起至11月23日會員於指定專門店消費滿1,111元贈150元(50元實體電子商品禮券+100元Online抵用券)，同時還有「點數放大兌」11月10日至13日扣11點即可放大點數現領111元電子商品禮券，消費滿額即可抵用，此外扣點還可兌換美食、購物金、旅遊好禮，包括11月7日至10日推扣21點可兌換必勝客「起司蛋塔」、扣111點可兌換91°N咖啡「貝果咖啡午茶組」；即日起至11月23日扣10點可兌換100元Online購物金；11月10日至23日扣100點可兌換使用寶特瓶製成的環保多功能手提包、扣600、2,500點分別可兌換四重溪指定溫泉旅館湯屋泡湯、住宿券。此外，Global Mall新左營車站更加碼推「會員揪好康」，既有會員每邀請好友加入新會員，並輸入推薦碼，可獲得iMall點數100點，揪愈多朋友享愈多，另活動期間加入之新會員可參加抽獎活動，有機會獲得價值64,800元的[email protected]新概念健身魔鏡。 Global Mall新左營車站雙11放大點數兌購物金、消費滿額享線上線下雙回饋 不僅線下購物享回饋，環球Online線上購物也祭出《1111清空節》四大好康，包括即日起至11月8日消費者可天天進站搶限量折價券，11月9日至13日即可抵用，滿1,000元折抵111元、滿10,000元最高折抵1,111元，此外即日起至11月23日不限金額結帳再贈111元折價券，指定日期消費滿額即可折抵使用，另首度於11月11日當日加碼推「下單抽0元訂單」，抽出5名中獎者，事後全額回饋該筆結帳相同金額之環球Online購物金，更網羅多款1,111元、下殺4折起夯品，將美食、服飾、旅遊等購物清單一次無痛入手。 力攻雙11商機 買一送一、每日限定11、111、1,111元商品必搶 因應年末旅遊及節慶旺季， Global