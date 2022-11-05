香港希望商界峰会能令其重拾金融中心地位

来自100多家金融机构的国际和区域商界领袖周四（11月3日）在香港结束了为期三天的峰会。这次峰会被普遍认为这是香港在最近取消部分全球最严苛的COVID-19限制后，恢复商业繁荣的信号。 这场峰会是由香港事实上的中央银行香港金融管理局（Hong Kong Monetary Authority）主办，将200多位金融界巨头聚集在一起，是香港近三年来举办的规模最大的一次活动。 香港一直被评为仅次于纽约和伦敦的世界第三大金融中心，但是，如今香港受到了社会动荡、自我强加的 COVID-19隔离措施，以及因镇压异议而造成的声誉损害的冲击，希望重拾往日的辉煌。 “我们过去是，现在是，未来将继续是世界领先的金融中心之一，这一点是毫无疑问的，”香港行政长官李家超（John Lee）本周在全球金融领袖投资峰会上说。 争议性 一些美国议员，包括众议院外交事务委员会资深成员克里斯·史密斯（Chris Smith）以及布莱恩·卢特克迈耶（Blaine Luetkemeyer）和兰斯·古登（Lance Gooden）等人，曾要求全球主要银行的高管重新考虑参加会议的决定，称他们的出席将使中国对香港的镇压合法化。 有四位高管没有出席这次峰会。美国资本集团（Capital Group Co.）的首席执行官蒂姆希·阿尔莫尔（Timothy Armour）以健康原因没有附会。黑石集团（Blackstone Inc.）总裁乔纳森·格雷（Jonathan Gray）和花旗集团（Citigroup