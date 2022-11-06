搶好康！台北旅展湧萬人 韓泰新玩法曝光

終於解封，許多民眾太想出國了，台北國際旅展人潮超多，參展的業者也持續加碼優惠，日本、韓國跟泰國都派觀光部門參展，其中泰國不光有舞蹈表演，還現場按摩跟占卜，業者也透露帳篷酒店還有網美咖啡廳，成為遊泰新景點。而韓國展覽塗鴉秀也很吸睛，特殊景點就是首爾的總統官邸青瓦台開放，也讓哈韓族相當期待。 [廣告] 請繼續往下閱讀 男表演者們熱舞又往牆上塗個幾筆，這是台北國際旅展的韓國觀光單位所帶來的「塗鴉秀」，隨著疫情解封，假日人潮塞爆，哈韓族準備撈好康，尤其就想一睹韓國首爾的總統官邸青瓦臺。 ▼日本、韓國跟泰國都派觀光部門參加台北國際旅展，韓國觀光單位所帶來的表演為「塗鴉秀」。（圖／東森新聞） 傳統的韓式建築，青瓦台過去是韓國總統的居所，歷經74年後開放，每天限定500位名額，詢問度也相當高，除了玩轉首都，釜山也很熱門。釜山觀光公社駐台辦事處處長鍾彙琳：「松島龍宮雲橋，連接松島海水浴場無人島的橋底下都是鏤空的，360度可以俯瞰松島的海景。」 另外在台北國際旅展，泰國的觀光公社也特地帶來泰國舞蹈，更找來泰國專業的SPA按摩，就連算命都有。 想去泰國的民眾：「我會有個好的對象，也希望很準。」因為疫情悶太久了，今年的泰國旅遊趨勢，有業者就結合網美露營吸引遊客，還有網美咖啡廳，要來吸引年輕族群，至於大象行成，由於愛護動物意識提升，洗大象取代騎大象。 ▼今年的泰國旅遊趨勢，有業者結合網美露營吸引遊客。（圖／東森新聞） 想去泰國的民眾：「清邁是個古城，生活步調又比曼谷慢，也有很多的古蹟。」 東南亞遊程，花費是大眾較能負擔，五天四夜行程約是兩到三萬，還有旅行社更是推出泰馬一次玩，會走過泰國的水上市場，也會到馬來西亞的檳城文化遺產。 台北國際旅展疫後首登場，第一天就湧入3萬人，周六上看5萬人，也為觀光業者迎接新的商機。 ▼台北國際旅展疫後首登場，人潮眾多。（圖／東森新聞） （封面圖／東森新聞） 【往下看更多】【今日最熱門】