哈日族有新玩法！深度遊日攻略公開

▲這次不主推東京、大阪、京都等日本熱門城市，邀請旅客走進距離京都電車車程9分鐘的滋賀縣大津市，推薦4種深度探訪古都的攻略，更有堪稱美人肌的秘境溫泉「雄琴溫泉」可以泡。（圖／Klook提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 ITF台北國際旅展進入倒數，明（7）日就是展期最後一天，相信已有許多民眾在展場內買好買滿心動的旅遊商品。逛完旅展，這次不主推東京、大阪、京都等日本熱門城市，當地政府邀請旅客走進距離京都電車車程9分鐘的滋賀縣大津市，推薦4種「深度遊日新玩法」深度探訪古都的攻略，更有堪稱美人肌的秘境溫泉「雄琴溫泉」可以泡。以下趕緊收藏，逛完ITF旅展就可以安排起來了！ 攻略一：自行車漫遊琵琶湖山谷 距離京都約40分鐘、大阪約1小時的「琵琶湖山谷」，搭乘日本最快速的纜車抵達高約1,100公尺的山頂，眺望「琵琶湖 Terrace」湖中美景；還能到2022年7月重新開幕的「HALUKA」享受炭烤料理，再搭配以琵琶湖沁藍色意象的特調飲料，體驗味覺與視覺的極致享受。 另外，琵琶湖最道地的玩法即為環湖自行車，眾哈日族皆知的環湖路線「BIWAICHI」不僅是日本政府認定的國家自行車路線，更是海外自行車騎士嚮往指名的朝聖路線；2022年4月當地政府也在大津港碼頭設立「O-PORT-able」，提供旅客更加便利的自行車出租、維修與觀光導覽等服務，作為環湖路線的新據點，結合一小段單車環湖並同時暢遊大津市街，十分愜意。 琵琶湖水上活動也是相當聞名，「瀨田川」為琵琶湖流出的唯一河流，也因此發展出許多不同的水上活動，其中激流運動喜好者不可錯過的，「Friendship Adventures」提供瀨田川河上活動體驗服務，穿上潛水服、蛙鞋與槳式手套，全程都有專業教練跟隊指導，帶領旅客體驗在激流中乘風破浪的快感。 ▲眺望「琵琶湖 Terrace」湖中美景，搭配以琵琶湖沁藍色意象的特調飲料，都是滿足味覺與視覺的極致享受（圖／Klook提供） ▲激流運動喜好者不可錯過的體驗，「Friendship Adventures」提供瀨田川河上活動體驗服務。（圖／Klook提供） 攻略二：特色旅店超多 秘境美肌湯屋入住 來到大津市，不僅可入住溫泉旅館，更可體驗大自然露營及古都民宿。位在琵琶湖西側，擁有超過1,200年歷史、環境謐靜的「雄琴溫泉」是滋賀縣最大的溫泉鄉，因泉質的PH值高約9.0，泡湯後肌膚非常滑順，又有「美肌之湯」之稱，也是距離京都最近的溫泉區；而位在雄琴溫泉高台處的「琵琶湖 花街道」溫泉旅館，在房間內即能欣賞琵琶湖的風景，享受選用當季食材的京懷石料理，處處都是最極致的款待。 另外，日本最近也掀起一股豪華露營熱潮，今年7月琵琶湖畔新開幕的豪華露營地「AFUMI KITAKOMATSU」，打造奢華帳篷及Villa別墅，舒適的帳篷內有獨立衛浴及一應俱全的電器設備；園區也提供一泊二食方案及晚間10點前飲料無限暢飲服務，還可以選擇到鄰近琵琶湖沙灘上野餐。