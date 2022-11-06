在服務中享受生活 東購客服之星陳韻秋

文／陳韻秋 哈囉，大家好~我是東森購物-營銷三處陳韻秋，加入這大家庭一年多，主要工作是承接商品訂購，以及退換貨、客戶抱怨處理、業外執行問卷、買加購商品銷售等。 真的很開心可以獲得這項榮耀，謝謝客戶的肯定與支持，感謝長官們的鼓勵與厚愛，很榮幸選擇客服這一份工作，只要聽到客戶對我充滿笑聲鼓勵，我感動到膝蓋已經快溶化到地上了，我喜歡這份工作，我應該不會想改行了，未來將再創高品質貼心服務，感動更多客戶，創造東森服務價值。 在服務中享受生活，在微笑中體驗快樂 其實無論工作或生活，每天都會遇到很多的挑戰，喜怒哀樂各種情緒都有，我記得曾經承接一位客戶購買鍋子，因爲有過收到商品不好的感受，在服務過程耐心聆聽展現同理心，給予不同商品比較優異，互動中把客戶當成家人提供建議，使得客戶願意再次訂購商品，稱讚因為是我才願意聽、願意買，此時心裡非常感動也很有成就感，這是我進入單位新人時期第一次獲得客服之星的榮耀，往後在每一通服務處理、面對的過程中，同時我也在學習與成長，開拓不同的視野，這都是生活的點滴，我很享受其中。常有人說，開心是一天，不開心也是一天，雖然透過電話，我的微笑客戶看不到，但我的熱情與真誠，我相信客戶一定都能感受到！而每通電話那頭，客戶開心的聲音，就是我快樂的泉源！ 把公司有溫度的六星服務提供給每位客戶，雖然我們都身處在一個很不一樣的時代，有很多不同的平台、陪伴著很多不一樣的人，但我要做的事，讓東森的客戶帶著感動滿意開心購物，以服務代替行銷、以故事取代廣告，並將這感動服務的方程式分享給所有同事，讓大家一起在東森，購好、購幸福 [廣告]請繼續往下閱讀… "服務面對的是人，人有情緒，有些TOP服務員應付「奧客」的柔軟度與能耐，更值得學習。他們能把和客人打交道的經驗，提煉成一門藝術，那是一種小心翼翼讓客人需求和企業需求保持平衡的藝術。 我曾經看過一份報導【「客訴不敗女神」之稱的陶板屋樹林中山店店長張家華，不管客人再龜毛、再生氣，情況有多危急，她都能把握時機，讓危機停損；她相信只要有心，沒有化解不了的情緒，讓她的客人都會再回到店裡。我也一樣，把六星服務當宗旨，把客戶當上帝，服務沒有最好，只有更好！ 東森購物客體中心2022年05月客服之星 營銷三處陳韻秋 《在長官/同儕眼中的韻秋》 一位自信、爽朗，每每總能讓你不自覺也跟著開懷大笑的開心果，她就是韻秋！ 有著一頭金色亮麗髮型的韻秋平時喜歡旅行，喜歡自拍，也喜歡美食，在韻秋身上總是散發著陽光氣息，讓人不自覺想與她親近，這樣的氛圍也讓每位客戶與之交談時，雖然不能看到表情，但能從韻秋開朗的笑容中，感受到她滿滿的熱情。 《韻秋秉持的信念》 在服務中享受生活，在微笑中體驗快樂，開心是一天，不開心也是一天，我選擇讓自己和客戶開心。 也許每一通客戶需求大同小異，可能是訂購、可能是查詢收送貨、可能是退貨等等。但我覺得和每一位不同的客戶交談是一件很開心的事，能為客戶服務是我的榮幸，每一通都是我寶貴且珍藏的經驗。 記得之前有一位阿嬤進線，聽到電話那頭用台語說小姐你好，我立馬切換台語親切問候，阿嬤用鬆了一口氣又開心的聲音說道：「很開心，終於遇到一個會說台語的」，我笑著安撫阿嬤，跟她說我台語嘛a通，妳放心！後續幫阿嬤查詢訂單及商品使用說明，結束通話前阿嬤一直跟我謝謝，說我很專業又很親切有耐心，還一直想幫我介紹對象呢！雖然透過電話，我的微笑客戶看不到，但我的熱情與真誠，我相信客戶一定都能感受到！而每通電話那頭，客戶開心的聲音，就是我快樂的泉源！