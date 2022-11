BLACKPINK 終於將在9月份公開全新二輯,並且公布將於2022年10月中展開《BORN PINK world Tour》世界巡迴演唱會,台灣站將於2023年3月18日在高雄國家體育場盛大展開! by 派脆克 – 2022/11/09 更新 Edit/派脆克 Photo、影片/BLACKPINK 全新專輯《BORN PINK》完整回歸 距離上張正規專輯《THE ALBUM》近兩年時間,主打歌〈How You Like That〉締造驚人佳績,並且找來包含Selena Gomez、Cardi