警政署長：員警涉警紀案查辦到底 從重處分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者劉建邦台北9日電）警大校長陳檡文、台北市警察局中山分局偵查隊長林弘基被爆涉警紀案。警政署長黃明昭今天表示，針對近期發生幾起警紀案，絕不護短，查辦到底，員警若涉警紀案，從重處分。 黃明昭上午出席在刑事局破案記者會，會後接受聯訪，媒體詢問包含警察大學校長陳檡文、台北市中山警分局偵查隊長林弘基被陸續爆出過去涉風紀案的看法。 黃明昭表示，維護警紀向來是警政署重視的工作，最近發生幾起警紀案，會全力查辦到底，決不護短，像台北市林姓偵查隊長涉及賭博案，台北市警察局查證屬實，並追究相關責任。 黃明昭說，會持續查辦警紀案，維護警紀是警政署一貫精神，若真的發生，會全力查處，只要員警涉及警紀案，絕對究辦，並從重處分。 媒體詢問，近期發生警界風紀案都是過去狀況，是否認為有心人士刻意操作。黃明昭指出，警察涉及警紀案或不當行為，若遭有心人士留存或對外釋放相關訊息，絕對會傷害警察，呼籲所有警員應恪遵警紀要求。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 前立委黃國昌昨天指林弘基過去擔任內湖分局偵查隊長時，曾赴轄區某招待所內賭牌九；中山分局今天發布新聞資料，經督察室查證屬實，林弘基記一大過調職究辦。 黃國昌並爆料，陳檡文2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街的豪宅招待所，席間還有酒店女幹部等人。陳檡文事後回應，是受命蒐集「白狼」中華統一促進黨總裁張安樂情資，才會與爭議人物見面。黃明昭8日說，經檢視歷次報備名單，沒有事前報備資料及事後接觸報告，調查後送內政部懲處。（編輯：李亨山）1111109