觀光藝術島／馬祖觀光圈展現「嶼」眾不同成果 生活

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年6月馬祖觀光圈產業聯盟正式成立，在交通部王國材部長的期許之下，確立馬祖為全台唯一「觀光藝術島」的發展定位，不僅是藝術，亦不單是觀光，而是兩者之巧妙融入與結合，使遊客不僅感受到馬祖觀光之獨特之處，更能深刻感受到融入藝術之美！ ▲馬祖國家風景區管理處方正光處長（中）、台灣旅遊交流協會賴瑟珍會長（右三）及與會貴賓一同點亮彩繪風燈祝福展會圓滿。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供 在經歷一年的整備期，日前於台北森高砂咖啡廳中山店舉辦馬祖嶼眾不同觀光圈產業聯盟成果展，結合食宿遊購行五大觀光關鍵元素，為期兩周（11月5日至11月13日）的展覽，以跨域與異業結盟之概念，鏈結台北咖啡業者，運用馬祖在地元素，規劃出系列主題套餐與酒蒸咖啡，使民眾能近距離地透過五感體驗，沉浸在馬祖的幸福滋味中！ ▲馬祖嶼眾不同觀光圈觀光產業聯盟於森高砂咖啡館中山店舉辦為期兩週，結合食宿遊購行五大觀光關鍵元素，歡迎民眾於展期間近距離感受馬祖魅力。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供 馬管處方正光處長表示，2022年為馬祖觀光產業聯盟行動方案年，管理處將打造獨一無二的品牌觀光形象之期待，付諸於實踐中。期待建構「馬祖嶼眾不同」的品牌形象，藉此凸顯出馬祖四鄉五島各具特色的萬種風情，並鎖定國際市場的潛力性，開啟馬祖的景點與設施等業者健檢團，更邀請國際知名精品業者、歐洲商會等實際踩線，展現馬祖與眾不同、感動人心的力量；對內則啟動永續旅行的方案，鼓勵在地業者積極參與，同時規劃多項企業輔導的專業課程，協助業者轉型或永續經營。 ▲馬祖嶼眾不同觀光圈觀光產業聯盟結合在地藝術家李若梅藝術畫作與馬祖在地產業打造特色伴手禮。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供 在本次行動方案中，特別邀請島上的藝術家與設計師，無論是李若梅或曹楷智藝術家，東引的蔡沛原設計師，皆透過與民宿業者合作，創造出一間間匠心獨具的主題式房間；另外邀請去年度島嶼學院@馬祖的台灣知名設計師顏伯駿，和文化策展人的王騰崇再次登島，轉化每一次對於馬祖的感動，成就專屬空間，將來都將搭配馬祖國際藝術島活動行銷開始正式銷售。 此外，成果展現場布置展示的馬祖主題伴手禮的設計包裝改善，和計程車品牌建構，都緊扣觀光藝術島軸心，將地方文化、生態透過藝術做最完美的呈現。在為期二周的主題展覽中，亦歡迎大家點一杯東湧高粱酒蒸咖啡，或是點一份淡菜輕食套餐。在未來，馬管處將持續緊扣觀光藝術島，同時以不同的宣傳平台，在旅展、特展等各種主題活動，讓台灣及國際的友人進一步了解馬祖，並踏上馬祖這與眾不同的美麗之島。 ▲台灣旅遊交流協會賴瑟珍會長一同參與馬祖嶼眾不同觀光圈觀光產業聯盟成果展開幕。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供 台灣旅遊交流協會賴瑟珍理事長表示：非常驚豔，在這一年中，馬祖國家風景區管理處在與產業的共同合作之下，已經啟動了這麼多具代表性的專案，相較於觀光圈發展，相信要展現各觀光圈特色，要融入地方藝術的能量、聲量，因此當今天看見這麼多的地方藝術家與台灣藝術家的共襄盛舉，更相信馬祖果然是「嶼」眾不同的，希望透過品牌節慶的創造外，更結合產業的力量，開啟馬祖淡季另一個可能，打造馬祖一年四季都好玩！ 創意規劃團隊質地有本表示：馬祖產業觀光圈聯盟整體建構方向以藝術結合觀光與軸心，如何透過藝術家（設計師）與產業共創，是當初整體方案關鍵課題，同時亦須鏈結縣府所舉辦之藝術祭之品牌活動，以借力使力之策略，鼓勵業者在改變同時大膽融入設計與藝術之元素，藉此增加整體經濟效益，打開地方創新之商業模組。 在藝術導入前，藝術或設計師選擇亦格外重要，打破過去以大師駐島，在本次整體行銷方案中，反而大量與地方藝術家和設計師合作，透過共創，開啟對話，創造地方認同與響應。同時，形塑「品牌差異化」是馬祖觀光產業聯盟的重要定位，藉此打造「馬祖嶼眾不同」品牌定位，唯有四鄉五島展現出多元與區隔之美，觀光圈產業聯盟方能持續前進，並透過與眾不同打造出更多樣化之旅遊產品與創新體驗。 本次特展中，從馬祖嶼眾不同進行破題，了解屬於馬祖的發展故事，透過地方尋味，以不同風土食材，尋找出屬於馬祖的味道；帶得走的味道，則是透過設計，傳遞出馬祖四鄉五島不能錯過的精緻伴手禮；馬祖玩甚麼，從綠色友善島嶼出發，提醒旅人在旅程中用選擇決定島嶼未來；未來島嶼移動的新識別，則是帶領觀展者，了解馬祖另一重點交通運輸「計程車」的生活日常，最後千萬不能錯過與藝術共眠的套房主題區，靜靜地欣賞著來自地方藝術家李若梅老師的精彩畫作，馬祖嶼眾不同，相約一起島上見！ （本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）