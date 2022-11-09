憂慮北京政策 港媒：許多中國有錢人想移民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者張謙香港9日電）據報導，由於對北京政策感到憂慮，加上過度防疫等因素影響，中國許多有錢人決定移民。 根據英文南華早報今天的報導，本月初，四川一家酒店舉辦了一次長達3天的移民座談，結果這家酒店被移民顧問訂滿了。 報導引述移民顧問說，當前中國的中高階層有錢人存在憂慮，原因是經濟衰退及房價下跌，令他們的身家縮水。因此，身家淨值較高的個人正加快申請簽證，為取得海外公民身分鋪路。 此外，中共20大會議擴大了外界對北京政策方針的關注，而這次在四川舉行的移民座談，也是在20大結束之後舉行的。 報導指出，20大沒有減輕海外投資者對中國的不確定性，而在中國內部，有錢人未來幾年可能會出現移民潮。 據指出，在20大會議上，中共新領導強調「共同富裕」是未來的主要經濟工作方向，國家主席習近平並指出，要強化監管財富的累積。 報導認為，這些情況動搖了中國民營企業及有錢人的信心。 報導引述一位名叫Fang Li的女士說，她的丈夫是廣東一家民營公司的合夥人，過去她一直猶豫是否移民，到了最近（20大之後），她決定移民。 她說，她的朋友都有相同想法。 這位女士解釋，之所以決定移民，是因為在當前中國動態清零的防疫措施之下，她的小孩的生活變得不正常。此外，北京當局可能會改變過去40年的經濟政策，對於中國富人而言，這些政策頗具爆炸性。 她說，「我們感到憂慮，是因為我們不知道在新時代之中，社會主義市場經濟將會如何改變社會，以及其所帶來的衝擊將會如何影響我們今天的生活及引向何方」。 據報導，根據胡潤研究今年一月公布一項調查，750名受訪者中，有32%身家淨值較高的人表示考慮移民，這些人的平均身家是人民幣4200萬元（約新台幣1.84億元）。（編輯：吳柏緯）1111109