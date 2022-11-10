雙11最後衝刺！多重限定優惠再加碼 13大電商攻略總整理

▲雙11購物節將進入活動最高峰，商品折扣搭配優惠可以省下不少。（圖片/shutterstock） 記者洪菱鞠／台北報導 為迎接雙11活動最高峰，不少電商在今（11/10）、明（11/11）再加碼，除祭出精選商品挑戰最低價，還有折價券齊發、購物金大放送、免費吃美食、下單抽機票等眾多好康，尤其又以雙11當天的限定優惠最多，以下就整理13大網購業者攻略重點，其中有部分活動時間延長到11月14日，消費者想省錢囤貨、購入心儀物品可把握搶購。 ．東森購物網 雙11狂灑萬元樂透金，天天搶紅包，中獎率100%，更強打各種抗通膨優惠活動，推出下殺超折扣商品、一鍵全領限量折價券、下單不限金額抽頂級萬元商品、全站消費滿額最高回饋42%等好康，並針對生活流行、美妝、保健商品祭出消費累積滿3,000送300樂透金，最高送1,111樂透金。「購物狂PK戰」活動，3人組隊成團參加，消費累計到雙11當天，每隊消費金額前10名可享11%東森幣及樂透金回饋。 11月11日當天加碼大放送，買3C消費不限金額筆筆回饋3%樂透金；家電全館消費單筆滿3,000送5%樂透金，其中購買飛利浦指定清淨機、咖啡機，獨家再送LINE POINTS回饋10%無上限，象印家電指定商品則有LINE PONITS 5%無上限與東森幣6%，最高享11%回饋。 ▲東森購物網強打各種抗通膨優惠活動。（圖／東森購物網提供） ．momo購物網 號召超過2萬大品牌，包括dyson、adidas、雅詩蘭黛、華碩、SAMSUNG等加入雙11活動，精選多項商品祭出限定驚爆價，像是特談普魯士藍dyson V12輕量智慧吸塵器升級版現省7,000元、雅詩蘭黛特潤修護超澎湃組11,111元，疊加信用卡回饋與揪團回饋，全站最高享23.5%回饋。 今年活動優惠不少，其中值得關注的，11月10日前預先將商品加入購物車，於11月11日當天下單並完成抽獎登記，有機會免費清空購物車；11月11日限定大獎將送出11份亞洲不設點雙人來回機票，以及111份國內五星飯店住宿券，當天於全通路不限金額下單即享抽獎資格；還有11萬份美食滿額送，包含達美樂比薩套餐共4萬份、鮮茶道飲品共3.3萬份、麥當勞蘋果派共2.5萬份三選一，因數量有限，需搶快登記。 ．PChome24h購物 11月10日、11日優惠再加碼，集結彩妝保養品、手錶、運動鞋品牌等推出11元、111元、1,111元限定專區，精選3C家電、生活日用等多款熱銷品類最高瘋省萬元。天天發送的折價券也有升級，全站滿1,500元折111元、滿15,000元折588元、滿30,000折1,111元，還有各品類滿額折價券，每人每天發送近5,000元折價券。 搭配支付及導購回饋加碼折上折，11月10日20:00起LINE Pay限時滿額最高11%回饋、21:00～22:59 LINE購物限時回饋5%、花旗PChome Prime聯名卡最高享42%回饋；11月11日限定國泰世華CUBE卡最高享20%回饋、花旗PChome