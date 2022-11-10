Kanebo 2022週年慶旗下品牌超人氣保養、美妝大神強強聯手，讓全網嗨爆的最火保養組合，超殺折扣沒手速搶沒有，看完此篇請立即截圖！

過去一兩年的肌膚問題幾乎都和疫情環環相扣，作息改變，不上妝也忘記防曬延伸出的各種肌膚問題，最令人頭痛的冠軍大魔王就是口罩肌問題，佳麗寶 Kanebo 週年慶2022 以穩定「肌膚情緒」的保養重頭戲，讓肌膚為解封做好準備，從基礎保養、特殊保養、分齡保養組合，簡化保養步驟，一路到優惠開最大的最強彩妝組！直接截圖Ｍ編整理的週慶懶人包，這幾組沒收到真的會搥心肝！ by 花漾543 – 2022/11/10 更新 年終最後一檔週慶，旗下擁眾多有人氣經典商品的Kanebo佳麗寶，今年不但為各種膚質量身打造各種最靚組合、優惠開到最大，Ｍ編先來提點幾個手刀必搶大重點有：週慶限定大容量、基礎清潔、防曬組、人氣底妝、彩妝組 ！這麼多組合到底該怎麼選？鐵定先從最經典不敗的保養組以及多元全效的組合下手，荷包君不必縮水2023繼續水噹噹！ 玻尿酸基底超人氣-【DEW SUPERIOR潤活保濕回饋組】 銷售20年屹立不搖的超級DEW SUPERIOR潤活保濕系列，成分升級後將保濕威能直達天花板，被美容編輯盛讚保濕神器的潤活精純露，超高機能型化粧水，特殊晶露質地，一抹開在肌膚瞬間化成水狀，搭配DEWS潤活精純乳效果加乘，輕鬆Hold住青春肌膚的膨潤Ｑ彈！想都不用想，這組早就是N罐空瓶王等級的無限回購保養組，M編大推秋冬必備，魔法小卡直接刷個三組也不嫌多！ 【DEW SUPERIOR潤活保濕回饋組】價值：NT5,550，特惠價：NT4,200 內含： DEW SUPERIOR潤活精純露(清爽/輕潤)150ML