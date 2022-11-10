雙11參戰 旅遊電商買1送1限期回歸

年底最狂購物盛事，雙11購物節就在明天（11/11）登場！各家購物平台紛紛搶推最優惠最超值的好康搶吸消費者眼球。旅遊業者也沒有閒著，繼ITF國際旅展熱鬧落幕，旅遊電商繼續拿出最好康資訊提供給民眾，像是Klook雙11當天推出買1送1快閃優惠，從早上11點起到晚上10點，每個整點來Klook上搶各種買1送1限量優惠，當天結帳金額滿3,000元Klook再送你300元旅遊金；KKday則是主打年末最大檔，包括雙11優惠住宿方案、再贈111點KKday Points點數回饋，更週週加碼快閃特惠，優惠最低25折起！《NOWnews今日新聞》整理了3大旅遊電商優惠包，趕緊收藏買起來！ Klook Klook這次迎來雙11，推出11/11當天限定快閃活動，主題樂園、景點門票、交通票券到餐券通通都有，像是大人小孩都愛的大阪環球影城、飽覽東京全景的東京瞭望台、東京豐洲teamLab展覽門票；交通票券方面還有無限次搭乘大阪市內地鐵、有軌電車和巴士的「大阪周遊券」、連接關西機場到市區的大阪西日本特快HARUKA號，雙11當天通通買1送1！ 除此之外，Klook也推出台灣、韓國、歐美等地多項商品限量買1送1優惠，包含韓國首爾活力四射的《WILD WILD: DREAM》猛男秀、韓國必訪的愛寶樂園門票等；或是美國胡佛水壩頂部徒步觀光之旅也有整點限量買1送1，親臨電影《變形金剛》拍攝場景外還能遊覽拉斯維加斯景點場景；而雙11當天下單典華豐FOOD海陸百匯龍蝦之夜，再送1張平日下午茶券。 而11/10至12日在Klook上使用LINE Pay結帳，單筆消費滿999元可享9%回饋，如果是Klook新用戶再加碼10%，等於最高可享19%回饋；雙11當天下單消費滿3,000元，Klook再送你300元旅遊金。 ▲超好拍的東京豐洲 teamLab大型沉浸式展覽門票買1送1。（圖／Klook提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 ▲能無限次搭乘大阪市內地鐵、有軌電車和巴士的大阪周遊券，雙11當天都有買1送1，讓你暢玩日本也能省荷包。（圖／Klook提供） ▲歐爸我來了！Klook也推出台灣、韓國、歐美等地多項商品限量買1送1優惠，包含韓國首爾活力四射的《WILD WILD DREAM》猛男秀。（圖／Klook提供） KKday KKday雙11看準跨年出遊市場，主打台灣國內旅遊優惠大放送。攜手台北君品、台北老爺、新竹福華、桃園石門福華、亞都麗緻、高雄圓山及高雄洲際等全台超過30間星級飯店祭出雙11特惠，除房價優惠25折起外，另可享各大飯店雙11特贈禮遇如：高雄洲際酒店1泊2食雙人住宿9,653元起，加價11元即可升等豪華經典大床港灣海景房；台北維多麗亞酒店跨年房雙人入住3天2夜14,542元起，每人續住只要加價1,111元；KKday同步針對雙11住宿方案加碼贈111點KKday Points點數回饋，累積點數可於下次消費折抵。