雙11購物殺很大 選對卡刷省更多

▲年末最強雙11購物節到來，各大電商無不摩拳擦掌，祭出超狂優惠，銀行也不惶多讓，選對信用卡回饋最高超過20%。（圖／資料照，記者顏真真攝） [廣告] 請繼續往下閱讀 繼百貨週年慶後，年末最強雙11購物節更令人期待，尤其每年這時候各大電商無不摩拳擦掌，祭出許多超狂優惠，消費者勢必抓緊年底這波折扣大檔省荷包，各電商也看準流量高峰，預期締造雙11銷售額達最高點。專家則提醒，想搶雙11優惠，除看準網購神卡賺回饋，最高回饋可達20%以上，也可留意搭配電子支付，換算回饋也不少。 經濟部統計處資料顯示，台灣零售業網路銷售因新型肺炎疫情加速成長，2021年零售業網路銷售金額達新台幣4303億元，年增24.5%，寫下歷史新高。中國信託銀行也觀察到，截至今（2022）年9月，中信卡線上交易筆數已占整體的6成以上，線上消費金額亦達整體的5成以上，顯見宅經濟持續發燒。 雖然在疫情與國際局勢所帶來的蝴蝶效應，光是民生物價通膨、股票熊市、美元升息等因素，都讓民眾荷包有感緊縮，但隨著國境解封，疫情早已深化國人日常逐漸走向新常態，尤其年底又是消費旺季，除百貨周年慶相繼登場，年末最強雙11購物節更令人期待，國人終於可以擺脫疫情束縛，出國旅行購物瘋一波，各實體與電商通路紛紛祭出年度超殺優惠，吸引消費者撿便宜，銀行更搶推刷卡回饋優惠搶商機，消費者當然要抓緊年底這波折扣大檔省荷包。 根據未來流通研究所統計，台灣6大電商2021年合計營業規模達新台幣1786億元，相較2019年疫情前增幅達44%，預估2030年台灣零售業整體網路銷售市場規模將達新台幣1兆元，電商滲透率將從2021年的10.8%提升至20%。在電商規模持續成長的情況下，今年雙11重頭戲將成長可期，momo與網家今年都以業績雙位數成長為目標。 也因此，面對這波雙11檔期，大家更要慎選信用卡消費，想要撿便宜，除搶電商優惠價格，用對卡回饋更可拿滿滿，包括中信銀行、台北富邦銀行、花旗銀行、玉山銀行、台新銀行、星展銀行、兆豐銀行、安泰銀行等30大銀行來助陣，最高回饋達20%以上。Money101行銷公關張書敏也提醒，民眾搶雙11優惠，除了看準網購神卡賺回饋之外，更可留意搭配電子支付享回饋。換算回饋最高亦有10%。 就各電商優惠活動觀察，以Momo來說，「雙11超狂購物節」 起跑日就先送出111萬獎金，11月11日當天下單再抽亞洲不設點雙人來回機票以及國內五星飯店住宿券，同時還享全站最高23.5%的超狂回饋。 往年PChome都會砸大錢舉辦直播演唱會拉抬聲勢，2022年決定捨棄連辦五年的演唱會，改採「還利於民」的行銷策略，主打以價格戰轉守為攻。PChome每月提供許多指定銀行滿額優惠，雙11檔期最高通常可回饋超過10%，但銀行滿額禮需要在指定時間內搶限量的登錄名額。 今年蝦皮1111活動期間有一連串的主題日，像是運動時尚日、美好食光日、商城日、超級閃購日等，另外最主要的活動有早鳥領取免運券、免費優惠券、蝦幣回饋、大牌優惠等，儘管這次早鳥免運券數量僅6張，相較往年有減少，但11月10日前預領免運券後且符合條件可享台灣虎航1年搭機免運套票(來回12趟)、iPhone 14 Pro Max、100 蝦幣等好禮。除了掌握免運優惠，大家雙11購買蝦皮時也可順帶利用銀行折扣碼與銀行卡友日優惠，獲取更多的折扣，目前折扣碼普遍為蝦皮商城滿3500元現折350元。 因應網路購物年度盛事「雙11」，銀也搶推刷卡優惠回饋。兆豐銀行分析去年雙11網購業績分布，就有高達86%的簽帳金額全都是靠刷不到3萬元的小資族累積而成，此族群的人數占比甚至高達9成9，因此，兆豐今年也借助去年經驗，特別推出4大網購平台單筆刷1111元就送200元優惠，若搭配兆豐「e秒刷」的國內網購3%回饋，等於輕鬆就能抱回21%回饋，包括momo、蝦皮、PChome及東森購物皆適用，門檻相當容易達成。 此外，根據資策會調查，高達7成的民眾常參與電商購物節，其中雙11為最多人參與的電商活動，台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，台新銀行精選11家電商，包括蝦皮、momo、PChome、Yahoo等通路，台新銀信用卡推出刷卡分期滿額最高享11%，再加上@GoGo信用卡權益，民眾最高可享14.5%回饋。 中信銀行也攜手Yahoo購物平台、PChome線上購物、momo購物網、淘寶網（天貓）、蝦皮購物等電商，推出「雙11」刷卡優惠，讓中信卡友開心購物，刷卡賺回饋，消費滿額最高回饋23%。 台北富邦銀行亦提供雙11購物節檔期超優刷卡回饋，11月11日在全台最大電商momo購物網刷momo卡可享最高23.5%回饋，包括累積消費滿11111元加碼送1111元，回饋最高達10%，加上千大品牌最高10%回饋無上限，回饋率直衝23.5%，相當於商品另享77折。另外，因應美國聯準會日前再度升息三碼，為了讓消費者血拼後的荷包回血，當天北富銀也將限量推出美元定存快閃11%搶碼活動，讓消費者在歡享購物高回饋之際，還有機會投資美元享高利。