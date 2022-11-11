台東知本老爺酒店「盲旅」新玩法！以懸疑解謎，深度走訪秘境景點

你試過「盲旅」嗎？台東知本老爺酒店推出全新「從心歸林」旅宿專案，讓旅人們透過懸疑解謎，一步步解開未知景點，深度走訪台東山林秘境，展開一段超豐富的精彩旅程！ by Bu – 2022/11/11 更新 Photo/marieclaire taiwan、知本老爺酒店 台東知本老爺酒店「從心歸林」盲旅新玩法 你在出發前習慣先安排好豐富行程？還是隨遇而安？如果你還沒試過盲旅一定要試試看！台東知本老爺酒店迎接30週年到來，特別推出了3天2夜的旅宿專案「從心歸林」，這趟旅行非常特別，會以「盲旅」的方式進行，不會讓旅人們知道下個地點，會透過一連串簡單的懸疑解謎來解鎖下個前進地點，而在旅途中所見所聞將成為未來令人回味無窮的故事！ 知本老爺酒店「從心歸林」盲旅是什麼？怎麼玩？ 有別於酒店常態性旅遊行程，以原住民部落懸疑故事設定，與氛圍感情境佈置，打造神秘感十足的情境式旅宿體驗，而全程會以包車的形式出動，大家也不需要擔心交通方式，可以放心的體驗，目前僅只有2個梯次，想體驗的人快手刀下訂啊！ 首先旅客們會先收到一封來自台東那卡部族長老的信，是關於一位族人「尤哈尼」離奇消失的案件，旅人們將化身為私家偵探，在一封封信件中找出蛛絲馬跡，透過推理與完成熱血任務，解開下一個行程！ 在知本老爺酒店精心規劃的「從心歸林」盲旅旅途中，讓大家可以深度走訪台東山林秘境景點，體驗部落傳統文化，大啖特色餐食，享受熱血沸騰的活動體驗，驚喜感十足！ 在旅途中試圖找出「尤哈尼」消失的原因，感受故事主角的心路歷程，共同體悟面對人生全新階段的時，必須擁有的正面生活態度和勇氣，為生活注入全新能量！ 同場加映-知本老爺酒店紀念酒禮盒「現釀30」 而知本老爺這次更攜手台東製酒品牌出力釀聯名合作，打造三十週年紀念酒禮盒「現釀30」，以阿美族傳統工法釀造的糯米酒展現酒店款待客人的精神，不論是自己小酌，或是送禮都非常適合！ 期間優惠價：NT$1,380元/盒（定價NT$1,700元/盒） 點這裡買 台東知本老爺酒店「從心歸林」3天2夜旅宿專案詳細資訊