DIOR迪奧香氛世家全系列香水一次看！2022最新炙烈菸草香水

DIOR高訂香水「迪奧香氛世家」系列龐大，常態維持在22款香水，更預計每年推出兩款新香氛，持續帶來香氛驚喜。這次就帶大家一次暸解完整的迪奧香氛世家香氛香調，還有新香以及下架味道等資訊。 by Chiao Hung – 2022/11/11 更新 共有五大香調 由迪奧首席調香師François Demachy全新打造的感性香氛世界「迪奧香氛世家」（Maison Christian Dior，簡稱MCD），每罐香氛都從頂級材料和珍稀成份中萃取。每一次的調香都好比藝術創作，每一瓶皆可以是一幅畫作，或是一首曲子，也是歌劇裡的一席詠嘆調，帶大家探索迪奧香氛之都格拉斯與柯勒諾瓦莊園的繁花氣息。 迪奧香氛世家分為果香花香調、清新花香調、馥郁花香調、性感花香調、東方花香調五款香調，預計每年推出兩款新香水，基本上會維持在22款香氛(偶爾會是23款)。 延伸閱讀 2022新香 炙烈菸草香氛Tobacolor Dior迪奧香氛世家炙烈菸草香氛海洋度假限量版情境圖。 炙烈菸草香氛以東方調展現馬拉喀什的獨有魅力。繚繞著豐富色彩的煙草香，像是一抹水煙，讓人依戀成癮，在甜美的果香與甜李、蜂蜜、東加豆的烘托下更加高昂，營造出迷人歡愉的快樂氛圍，喚起對旅行和自由的渴望。 Dior迪奧香氛炙烈菸草香氛海洋度假限量版125ml，NT8,100 2022夏天一推出就以海洋度假限量版在台灣現身，外盒換上海洋風的條紋非常吸睛。