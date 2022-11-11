許維恩王家梁補辦浪漫婚禮！絕美婚紗照曝光：未來會一直牽著妳

演藝圈的超閃夫妻檔，王家梁與許維恩選在11月11日補辦婚禮，穿上深V白紗的新娘也太美了啦！ by Ren – 2022/11/11 更新 Photo / 優墨Ümo Studio 在去年520求婚成功，肌肉帥哥王家梁和許維恩在同年11月11日登記結婚，不過因為疫情關係一直未辦婚宴，時隔一年，小倆口終於補辦婚禮，更特別在11月11日11點11分於萬豪酒店席開25桌，今天還是許維恩的生日。 可以看到許維恩穿上Linli Boutique設計的宮廷復古巴洛克風婚紗，牽著老公王家梁互許終生，王家梁說：「10年前我們曾在一個場合相遇過，當時沒有對話，但兜了一大圈又讓我們遇到彼此，這次我們有了對話，有了認識，也有了愛，很謝謝妳的出現，讓我了解，愛可以讓一個人蛻變，你的笑容融化我像牛一般的脾氣，未來有很長的日子要度過，未來會一直牽著妳，我愛妳。」 而許維恩也甜蜜念出誓詞：「我們的默契是一個眼神就可以感受到彼此之間的愛，這點點滴滴都會放在我心裡，謝謝你願意陪著我度過下半輩子，接下來，只要有你的地方就是我的家，我愛你。」 婚宴會場由Tiger Wedding團隊一手打造，戶外部份採用全鏡面拱門、現代利落簡淤大氣的「夢幻無邊鏡像世界」風格，室內部份「白金奢華時尚」風格，整個婚宴會場佈置花了整整36小時。 延伸閱讀