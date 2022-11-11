30誠品行旅線上旅展，多重選擇、優惠一站滿足！

誠品，是城市人的集體創作，誠品行旅，一處對美好生活無限想像之所在，提出「人文、藝術、創意、生活、自然」五大概念打造人文共生的新形態旅行住所。2022年末於誠品線上獨家展開線上旅展，絕對值得一探究竟。 by Hask – 2022/11/11 更新 圖文提供/ 誠品行旅 滿載豐盛款待心意 品味充滿人文風雅的饗味食光 台北國際旅展一直是每年歲末所有人最關心的焦點，不過已連續五年蟬連《富比士旅遊指南》推薦的eslite hotel誠品行旅，將首度於【誠品線上】獨家開放線上旅展，多重優惠與超殺折扣的【悠遊旅誠∣饗樂套券】只有在官方線上獨家開賣！ 為提供更方便彈性的美好食宿體驗，誠品行旅整合旗下餐飲與住宿，以最殺年度限時優惠24折推出【悠遊旅誠∣饗樂套券】。今年誠品行旅以餐券為主打，集結旗下The Chapter Café、In Between之間與聚聚樓三家餐廳深受旅人鍾愛的三款經典套餐，釋出最低74折的年度回饋。 【悠遊旅誠∣饗樂套券】開賣組合一套五張，以低於市價超殺的優惠開賣，憑單張券即可任選館內外餐廳之人氣套餐，包括一樓無國界料理餐廳The Chapter Café「無國界旅人套餐」兩套、二樓歐陸料理餐廳In Between之間「之間套餐」一套、位於誠品生活松菸店的館外餐廳聚聚樓「聚聚雙享餐」一套、或波士頓活龍蝦限時年終回饋活動2客，亦可憑二至四張券兌換雅緻客房至行政套房的房型，周五至周日入住每房僅需加價500元，套券內容選擇多元，可單張使用或自由組合為一泊二食或一泊三食，餐飲及住宿期限皆至2023年9月30日，任旅人悠遊於東西方美饌與書海之間。