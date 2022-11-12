死後藏蜜穴聞屁香！美尻妹戴「男友骨灰肛塞」被抓：他最愛的地方

▲巴頓戴著裝有男友骨灰的肛塞，慘遭機場安檢人員攔下。（圖／翻攝自[email protected]） 記者羅翊宬／綜合報導 澳洲一名年僅23歲、擁有精緻五官的長髮豐臀正妹巴頓（Sarah Button）有在經營成人影視付費平台Onlyfans，日前她在社群媒體TikTok上分享她前往中東國家遊玩時，差點慘遭扣留機場的悲慘故事。她表示，先前在機場入境安檢時，只因為戴著某款特殊成份的「肛塞」而遭攔下，而肛塞裡裝著已故男友的骨灰。 根據《紐約郵報》、《都市日報》，23歲的澳洲正妹巴頓因為亮麗的外貌、大膽的作風而在社群網站走紅，她透露10幾歲時交往的男友過世後，她在澳洲旅行時總會戴著金屬成份的肛塞通過機場安檢，她希望能透過這種方式，實踐和她已故伴侶一起旅行的夢想，她期盼能帶著已故男友去見證世界多麼美麗。 巴頓感嘆，「男友在那裏待了很長時間，因為這是他『最喜歡』的地方。」 ▲巴頓前男友過世前，曾留下肛塞當作禮物。（圖／Jam Press Vid/@tallfatcat） 巴頓解釋，肛塞其實是男友為了要惡作劇才買的禮物，先前因為擔心若將男友骨灰放進隨身行李，反而會無法通過機場安檢，因此才將男友骨灰放進肛塞裡面，希望能夠避免向安檢人員解釋，「若我要把骨灰盒帶出國，我會把它裝進托運行李裡。我沒有讓傳感器發出嗶嗶嗶聲，其他同行的朋友也意識到了。」 巴頓在9月9日上傳至TikTok的影音透露，不過2019年前往阿拉伯聯合大公國旅行時可就沒那麼幸運，最後甚至被安檢人員拒絕入境，「我向他們解釋這是怎麼回事，不過一名女性工人聽到我們的談話，導致我們之間發生一些摩擦，男性海關人員不喜歡我用粗俗的方式解釋。」 隨後，巴頓的護照和手機都被沒收，這迫使她打電話向父親、同時致電給澳洲駐阿布達比大使館尋求協助，「一個小時以後，一位高官走了過來，他要求我們簽署一份超級無敵長的外國文件，還威脅我們若走出機場大門，就會被送進監獄。真是漫長等待的一天。」 巴頓透露肛塞的由來，「我們其實背後藏有溫馨浪漫的愛情故事，某次我與男友失聯了一段時間，後來才輾轉得知他在失聯期間過世，我去參加已故男友喪禮，發現他們為我準備一份禮物，這份禮物就是『肛塞』，裡面裝著男友的骨灰。」 巴頓表示，從此以後她戴著男友牌肛塞，和已故的前男友去了「作夢都想去的地方」，例如大堡礁，另外還規劃今年12月去看英國搖滾樂隊Bring Me the Horizon。 ►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》