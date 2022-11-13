數位暢遊券「THE TOKYO PASS」 東京39處藝文景點任你遊

【記者 沈佑諳／台北 報導】人文薈萃的東京是藝術愛好者的天堂，解封後有計畫來一趟飽覽美術館、博物館的文藝輕旅行嗎?而今年9月才熱騰騰販售的「THE TOKYO PASS」，文藝迷絕不容錯過，「THE TOKYO PASS」這一款數位暢遊券，讓遊客可以無限暢遊東京39處的藝術文化設施，還可以搭配選購與地下鐵無限次數搭乘券「Tokyo Subway Ticket」的組合套票，一趟旅行不需傷神找景點，移動性便利的優惠票券配合搭乘，全然隨心所欲，沈浸在這趟文化之旅的洗禮。繁體中文官網 讓旅客輕鬆瀏覽設施 盡情享受文藝之旅「THE TOKYO PASS」為一款實惠的數位暢遊券，使用它即可造訪39處設施，包含人氣美術館、公園、庭園、動物園及水族館，遊程中如果發現有趣的設施或展示時，拿出手機就可以輕鬆預約體驗，特別留意的是，於暢遊券使用期間各設施僅能入場1次。「THE TOKYO PASS」提供豐富的設施選項，有興趣的遊客可以端詳各種主題的藝術作品，也有親近大自然的戶外設施以及大小朋都愛的動物園選項。尤其是中文繁體字官網的貼心設計，也讓旅客輕鬆瀏覽您想參訪的設施。詳細內容可參考官網的設施介紹。無限次數搭乘東京地下鐵13條路線！提供設施周邊的導覽資訊「THE TOKYO PASS」目前分為2日券、3日券、5日券，可以單買此暢遊券，也能夠依照使用天數，來選購搭配地下鐵無限搭乘券「Tokyo Subway Ticket」的組合套票，讓您的移動變得更便捷。（詳細費用可以參考官網的使用方式）「THE TOKYO