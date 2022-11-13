AirAsia復飛高雄馬來西亞 年底前還有3航線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北13日電）廉價航空AirAsia日前復飛高雄-馬來西亞航線，AirAsia今天表示，預計將於12月1日復飛台北-吉隆坡，12月10日復飛台北-沙巴，12月15日復飛台北-清邁。 隨著台灣開放邊境，各航空公司逐漸復飛相關航線。AirAsia發布新聞稿表示，首班復飛班機昨天在高雄國際機場降落，也是台灣與馬來西亞睽違2年後的直飛班機。 AirAsia說，班號AK170的航班於吉隆坡當地時間下午5時25分起飛，並於當地時間晚上9時55分抵達高雄，吉隆坡國際機場KLIA2與高雄國際機場皆舉辦復航慶祝活動，機上乘客獲得由AirAsia與馬來西亞觀光局準備的禮品。 馬來西亞亞航首席執行長里亞德（Riad Asmat）表示，這次從吉隆坡飛往高雄的首航航班是一個期待已久的時刻，從2004年在台灣開始營運以來，高雄和台北航線一直最受歡迎的航線之一。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ AirAsia表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不得不暫停營運2年多，現在全球各地的旅行限制已經逐漸放寬，期待在今年底前會恢復更多航班，讓更多台灣人可以探索馬來西亞之美。 AirAsia說，預計將於12月1日復飛台北-吉隆坡，12月10日復飛台北-沙巴，12月15日復飛台北-清邁，並推出台灣出發前往馬來西亞單程未稅新台幣2630元起的優惠價；清邁航線也推出單程未稅2272元的價格。（編輯：管中維）1111113