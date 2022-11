▲男子近乎失聰多年,才發現原來是耳塞搞得鬼。(示意圖/CFP) 記者王佩翊/編譯 英國一名皇家海軍退伍軍人5年前突然發現自己聽力嚴重下降,他原以為是因為自己長期在環境嘈雜的航空業工作以及年輕時踢球造成的舊傷導致,然而直到他日前買了一個家用的耳道內視鏡,才在自己的耳道內發現一個白色的小耳塞。他前往醫院取出這個「塵封已久」的耳塞後,才赫然發現,自己竟能清楚聽到外界的聲音。 Man thought he was going deaf – until he discovered earbud lodged in his ear for FIVE