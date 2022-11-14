新北耶誕城完續攤！住板橋凱撒大飯店加溫聖誕氣氛，推薦蓮花泰式餐廳帶味蕾起飛

新北耶誕城一天玩不完怎麼辦？板橋凱撒大飯店特地規劃住房專案，只要3分鐘就能抵達活動會場，在推薦吃一頓全新「蓮花」泰式餐廳異國美饌，該出發來趟冬季小旅行囉！ by Benny – 2022/11/14 更新 Photo／板橋凱撒大飯店 計畫好朝聖「2022新北歡樂耶誕城」了嗎？若是外地旅客前往，或許需要前後一晚留宿，才能把豐富活動、打卡佈景全玩遍！板橋凱撒大飯店同步展期推出住房專案，只需要3分鐘就能朝聖浪漫的雪白耶誕城。 邁入開幕第5年，板橋凱撒大飯店一直以多元餐飲、高空無邊際泳池躋身人氣打卡飯店之一，在「2022新北耶誕城」開城期間（即日起至2023/1/2）推出「醉暖耶誕城」住房專案，攜手台灣花草茶品牌「小草作Grassphere」，能入住豪華客房、加贈含有小草作紅酒香料包、紅酒及義式肉桂脆餅的「耶誕暖心組」，另外還能使用27樓行政樓層Happy Hour、翌日自助早餐，為佳節氣氛充份加溫。「醉暖耶誕城」住房專案，每房每晚4200元起。 另外館內的10月底野迎來Lotus蓮花泰式餐廳正式開幕，邀請泰國曼谷藍帶廚藝學院何亞威擔任客座主廚，提供28道景點道地泰式佳餚。必點料理有前菜「一口泰」、台灣人不陌生的「酸辣海鮮湯」、多次獲CNN選為世界名菜第一的「馬沙曼牛肉」、庶民美食「古法鹽烤魚」、完美吸收椰奶與軟爛口感的「芒果糯米」。另可搭配多達30款以上的美酒，為異國饗宴更添完美。 板橋凱撒大飯店 地址：新北市板橋區縣民大道二段8號 電話：02-89643968 延伸閱讀