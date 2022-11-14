台中十大伴手禮名單揭曉 社福單位商品成亮點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者蘇木春台中14日電）2023第14屆台中市十大伴手禮得獎名單揭曉，共頒發43個獎項，其中瑪利亞社會福利基金會的「Merry Young快樂襪」與「蒙恩聽障烘焙坊」都拿下多個獎項，成為本屆名單亮點。 台中市工商發展投資策進會今天發布新聞稿指出，第14屆台中市十大伴手禮得獎名單13日揭曉，由台中市副市長令狐榮達頒獎表揚，共頒發43個獎項。 台中市工策會總幹事黃于珊表示，台中市十大伴手禮舉辦至今已有14屆的歷史，從過去票選出十項首獎商品，演變至本屆擴大頒發43個獎項，產品類別包羅萬象涵蓋傳統糕餅、各式飲品、創新烘焙、生活小物等。 黃于珊說，入選商品彰顯台中的優質伴手禮樣樣優質、每項都必買，入圍百大「好禮標章」的商品也是品質保證，民眾可以放心採購兼具美味、實用與食品安全的伴手禮。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 工策會說明，今年十大伴手禮首獎分別為蒙恩聽障烘焙坊、青鳥旅行、星野製菓、璽氏工坊、一覺吐司、仙園海鮮會館、東園食品行、實心蛋捲、Merry Young快樂襪、WOOD MU悟得木等。 工策會指出，瑪利亞社會福利基金會的「Merry Young快樂襪」除獲列十大伴手禮首獎，更拿下現場人氣獎及最佳新人獎；「蒙恩聽障烘焙坊」也拿下首獎及最佳新人獎2項，詳細得獎名單可上台中市工策會網站查詢。（編輯：卞金峰）1111114