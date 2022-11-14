五月天睽違3年北美開唱秒殺 超怕酬勞還回去曝「貢獻的柱子還在」

五月天睽違3年舉辦「五月天好好好想見到你」巡迴演唱會，首度拉斯維加斯開唱，吸引2萬2千名爆滿歌迷到場支持。而拉斯維加斯、紐約場一開賣即售罄，但2場演唱會止不住歌迷對於五月天思念的心，拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena美高梅大花園體育館緊急加開一場，北美雙城3場秒殺完售。 五月天拉斯維加斯開唱，一開場帶領滿場歌迷「離開地球表面」，從極具爆發力的〈盛夏光年〉〈愛情萬歲〉〈派對動物〉〈瘋狂世界〉等歌，到〈知足〉〈倔強〉的大合唱，濃烈的思念之情一次宣洩。 聽到熟悉的大合唱，怪獸感動地說：「這麼久沒來美國演出，你會覺得是新的觀眾或比較不認識五月天的人，但剛唱到〈知足〉的時候，我聽到大家合唱的聲音，那個聲音跟我們在台北聽到的聲音一樣大聲，我知道大家沒有忘記五月天、沒有忘記五月天的歌。」 阿信也表示：「我也知道很多人是第一次看到五月天，我也相信有很多人跟五月天一樣好久不見，今天晚上有好多的歌要為大家唱、好多的話想跟大家說，感謝你們帶著自己的故事，帶著手上的螢光棒來到這裡。」 [廣告] 請繼續往下閱讀 五月天相隔3年的飛行，瑪莎說以往習慣的事物都變得陌生，「這次上飛機忽然很緊張，安全帶該怎麼扣，耳機該怎插，這些全都忘記了，落地之後要調時差，一直到今晚上台前，原本還有些緊張，太久沒有見到海外的大家，尤其是我們第一次在拉斯維加斯開演唱會，更緊張這邊酬勞都在這邊還回去，但還是很開心！」 怪獸馬上補充：「那是以前的事情，貢獻的柱子現在還在。」而冠佑則為了這次北美行特別練了英文，帶著旅行用的英文書，率先以英文跟大家招呼，接著他說：「書下一句是how much? 還有it's very good, delicious等餐廳用語，看一看不太對！」不管如何，最重要的是就是能和歌迷見面，五月天以興奮之情面對時差的逆襲，誠意十足嗨唱到最後。 首度到拉斯維加斯開唱的五月天也把握時間看秀、逛街、吃漢堡，11月19日他們將到紐約布魯克林Barclays Center巴克萊中心開唱、接著12月3日飛新加坡的新加坡國家體育館，12月23、24、 25、30、31日及2023年1月1、7、8日，「五月天2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」將在桃園國際棒球場舉辦，