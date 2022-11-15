悠遊踏青、泡湯療癒 享沐時光莊園渡假酒店倘佯漫漫沐食饗宴舒心旅程

[廣告] 請繼續往下閱讀 ▲「享沐時光」套房-寬敞舒適的客房都擁有獨立溫泉湯池。（圖／業者提供） 【大成報記者羅蔚舟/苗栗報導】 深秋楓意濃，來趟苗栗縣悠悠火炎山脈輕旅行，上山「悠遊踏青、泡湯療癒」趣！「享沐時光莊園渡假酒店」位在稻米的故鄉，又有古韻之美的經典小鎮-「苑裡」，遼闊的沖積扇平原，連綿至蔚藍海岸，一日光影變化沉浸溫暖湯呂，遊歷其中放鬆且療癒。 ▲位於苗栗縣苑裡經典小鎮的「享沐時光莊園渡假酒店」，是休閒渡假的好選擇！ 座落於火炎山山腳下的「享沐時光莊園渡假酒店」，飽覽一望無際沖積扇平原，此處地名本作「彎里」，南鄰大安溪北岸與台中市大甲區相鄰，東依火炎山與三義鄉為鄰，北靠通霄鎮，西濱台灣海峽，是苗栗縣開發最早的鄉鎮之一。 ▲「享沐時光」採用天然的碳酸氫鹽湧泉，PH8.2-8.3 弱鹼性，據說為美人湯中的美人湯，戶外露天風呂讓您泡湯同時享受大自然美景！（圖／業者提供） 苑裡鎮是苗栗境內少數的擁有平原地形的行政區，因適宜種植稻作，有「苗栗穀倉」、「苗栗米倉」美譽。早期亦是藺草的主要生產區，曾出口大量的藺草製品。「享沐時光莊園渡假酒店」係一間滿足旅人休閒的渡假莊園酒店，這裡提供您短暫休憩，有忘卻塵囂的寧靜空間、有開闊的視野美景，讓「享沐時光」為您揭開漫漫沐食饗宴舒心旅程！ 「享沐時光」備有 90 間客房，共有 11 種房型，每間寬敞舒適的客房都擁有獨立溫泉湯池，供旅人在房內就能享受泡湯樂趣。溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，PH8.2-8.3 弱鹼性溫泉，碳酸氫鹽泉，據說為美人湯中的美人湯，溫泉出水溫度高達 70 度、不加溫、不回收、無色無味天然的湧泉。另，設有 10 間湯屋、裸湯風呂、露天風呂及戶外游泳池，旅人可以自由隨心選擇想要的泡湯方式。