《單身即地獄2》男女成員IG、配對規則、播出時間確認！

Netlfix人氣戀愛綜藝《單身即地獄》今年再度迎來第二季！首季播出後引起熱烈討論，參與成員人氣水漲船高，2022年12月13日，即將再度燃燒大家的熊熊慾望！ by 派脆克 – 2022/11/15 更新 Edit/派脆克 Photo、影片/Netflix 《單身即地獄2》12月登場 延伸閱讀 單身地獄 VS Couple天堂 早前打著韓版《慾罷不能》的聲勢，然而首季播出後尺度讓人小小失望。不過沒關係，俊男美女搭配上姣好身材，依然看點十足！ 《單身即地獄2》引發期待 《單身即地獄2》一樣鮮肉滿滿 節目預計找來12名男女成員配對，只要當日配對成功，就可以離開炎熱難耐的地獄島，前往高級酒店天堂島約會培養感情。而每一天都是新的開始，在經過9天8夜後，看看哪對愛侶能夠真的配對成功呢？ 《單身即地獄2》配對過程緊張刺激 《單身即地獄2》男女成員IG介紹 以海天一色作為拍攝背景，不能缺少的就是大量胴體的釋出，不過目前尚未可知參加成員名單，一切都還隔著神秘面紗！不過可以知道的是，首季男女成員顏值已經不差，第二季肯定要更上一層樓了吧！千萬鎖定美麗佳人官網，將為大家迅速奉上成員名單！