Dior 攜手 Harrods 百貨打造奇幻耶誕慶典

佳節將近，Dior點亮倫敦傳奇百貨Harrods富麗堂皇的大廳，打造The Fabulous World of Dior。這是一場非凡的慶典，完美結合英倫精神魅力與奢華而講究的法式生活藝術。 by 花漾543 – 2022/11/15 更新 迪奧先生向來熱愛英國文化，自1953年起，與位於倫敦、代表英式優雅的Harrods百貨開啟具有張力且密不可分的合作。故事始於在Harrods內開設的精品店，接下來經歷許多獨家合作而逐步擴大，此次在聖誕節的魔幻魅力啟發之下，展開了規模不同於以往、創意且大膽的嶄新合作篇章。 從今年11月10日到2023年1月3日，位於Brompton Road的Harrods百貨建築正面外牆上會展出巨型作品，以特殊打光方式展現藝術家Pietro Ruffo為2023早春度假系列重新詮釋的Dior的元素。Harrods百貨歷史悠久的櫥窗裡，將會有羅盤玫瑰、幸運星和閃亮花朵等元素引領著訪客的目光；並運用薑餅將這個吸引全球遊客的知名景點，幻化為栩栩如生的夢幻場景。這場裝置將幻想層次堆至另個境界，彷彿一場經歷時尚與美妝的奇幻旅程，探索了Dior品牌世界中的符碼與不同領域。 聖誕節一向是迪奧先生最喜愛的節日，也是最適合與所愛之人共度的時光。為致敬此佳節，特別開設兩間期間限定店和一間咖啡廳。此外，還有一個沈浸式展覽，以等比縮小的裝置製作出令人讚嘆連連，令人流連忘返的空間。 這場聖誕裝置是一場魔幻邀約，結合了品牌勇於突破與經典傳承精神。在追求精緻卓越的同時，也不斷將Dior之夢延續推展。 *這股引人入勝的夢幻氛圍也會於蒙田大道30號Dior總店登場，紀念Dior和Harrods長達七十年的友誼。 壯觀驚奇的光影盛宴 在這場令人屏息的盛事中，Harrods在沿著Brompton Road歷史悠久的建築正面佈置了目眩神迷的裝置，重新詮釋Maria