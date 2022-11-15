民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今(15)日參加桃園市選委會所舉辦的「第3屆市長選舉公辦電視政見發表會」，他表示，在他生命經驗中，兒子6歲時，因為腸病毒重症病危經驗，讓他意識到每一個家庭、每一個人都有最脆弱、最需要的時候，秉持這樣的從政初心， 未來在他執政的8年要打造桃園成為格局最大、照顧最細、最貼心弱勢的新桃園，讓全國來「學桃園」。 [廣告] 請繼續往下閱讀 桃園是六都人口成長最快以及出生率最高的城市，鄭運鵬說，為了讓桃園的爸媽更安心，未來他設立兒童醫院、提出弱勢孕婦陪產假、罕病兒童家庭生活津貼、弱勢勞工再就業加碼5000元、提供新住民弱勢家庭社會住宅，要做市民的遮雨棚。鄭運鵬也說，下一個8年桃園將持續大進化，包括讓護國神山台積電在桃園順利推動、航空城加速開發、桃園捷運全面啟動，綠線和機場捷運將成為環狀線。以及推動首都圈通勤月票1200元，更要透過鐵路地下化打通交通瓶頸、縫合城市，讓桃園大發展。 元智大學教授王佳煌現場提問桃園社會住宅相關議題，鄭運鵬表示，在桃園市長鄭文燦和中央積極協力下，8年來已經有7處的社會住宅完工，共提供了2943戶，未來桃園還會有59處的社會住宅，總共會提高到1萬5000戶。未來他當選後會如期如質完成1萬5000戶的社會住宅興建，並且配合捷運站的開發，保留土地，保留都市計畫和都市重劃的需求，提供更多社會住宅。 鄭運鵬也提到，目前社會住宅政策在租金補貼上，總共補貼2萬戶，每一戶4000元。未來如果市民沒有抽到社會住宅，租金補貼將會擴大實施。他也說，合理的租金價格也非常重要，未來希望租金價格用收入的模式可以讓中央、全國一起來配合，讓更多的弱勢家庭進駐，讓原住民和新住民的弱勢朋友，讓弱勢的市民都能入住社會住宅。 銘傳大學教授劉祥得則提問如何因應桃園人口老化議題。對此，鄭運鵬回應，未來會將社區的關懷據點做得更好。第一，會把無障礙空間包含緩坡和免治馬桶做好，讓社區關懷據點裡面，就算是最小的廁所，也要讓長者們覺得方便。另外，會在捷運站周邊規劃健康樂活村，協助雙北人口老化的問題，讓長輩一起到桃園享受退休生活，共樂共老共好。再來會設置專責的市立高齡醫院，推動各大醫院更有效率的聯合看診機制，讓長輩看診不用排隊。 提到加碼長者福利，鄭運鵬表示，未來要推動敬老卡從800點提高到1000點，長輩們不只可以用敬老卡的1000點搭公車、愛心計程車，再擴大到台鐵，讓長輩可以走到更遠的地方，觀光、旅行。也會開放使用在觀光工廠、休閒農場、庇護工場，讓長輩的敬老點數去照顧到庇護工場的朋友，這也是另外一個好的循環和正向的循環。 鄭運鵬說，「現在世界靠台灣、未來台灣靠桃園。」過去8年鄭文燦推動「桃園學」，讓桃園快速成長，成為台灣心臟、世界引擎，未來他要讓大家「學桃園」讓桃園發揮交通樞紐的優勢，打造成台灣產業的核心。鄭運鵬強調，桃園8年來的進步是市民都可以感受到事實，他說，市政沒有絕對的滿分，也有進步的空間，但不能因為選舉而被抹黑，未來他當市長，不只讓桃園建設如期如質完成，也會定期體檢各項公共設施，讓市民朋友的生活更安心、更享受。 鄭運鵬強調，「桃園正進步，不走回頭路。」4年前，高雄市民善良地相信國民黨，卻做了一場惡夢，選錯了人，再回頭罷免、補選已經浪費2年。他懇請桃園市民，讓他來延續桃園城市進步與光榮，4年前高雄付出的慘痛代價，這次桃園不需要再付出。拜託桃園市民在11月26日一定要出來投票，票投3號鄭運鵬、進步不回頭，讓他接棒鄭文燦8年來的五星施政，讓他來當市民朋友的靠山。 這篇文章 桃園市長選舉政見發表會登場 鄭運鵬：要讓全國學桃園 最早出現於 桃園電子報。