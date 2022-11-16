桃園台銀防搶演練 歹徒持槍挾持人質！太逼真嚇壞路過民眾

▲年底將屆，台灣銀行桃園分行與桃園警方舉辦防搶演練，相當逼真。（圖／記者沈繼昌翻攝） 記者沈繼昌／桃園報導 九合一選舉期間，桃園警分局為預防歹徒可能趁機作案，今天下午舉行防搶演練，歹徒趁銀行快下班之際，持槍衝入櫃台挾持女人質，連開數槍示警並喝令行員把櫃檯現金丟進事先準備旅行袋內，得逞後正欲逃跑之際，被員警及時逮捕，支援警力還在外圍逮捕等候接應同夥到案，過程相當逼真，連路人都被嚇得駐足觀望，確認是演習才鬆了一口氣。 桃園警分局為強化金融機構自我防衛與提升應變能力，今天下午4時許在台銀桃園分行舉行「安全維護自衛編組演練」，演練包括防搶、阻詐、地震災害與緊急救護等四項。 ▲年底將屆，台灣銀行桃園分行與桃園警方今（16）日下午舉辦防搶演練，持槍搶匪被員警及時壓制逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝） 2名歹徒在銀行觀察後，其中1人持槍進入銀行行搶，另1人則在外面等候接應，持槍歹徒衝入銀行後挾持1名女子當人質，喝令行員將現金繳出來連開數槍後，丟進一只大型旅行袋，行員配合丟進若干現金，歹徒得逞後轉身準備逃逸，被及時趕抵員警前後包夾，順利將歹徒壓制在地，支援警力也在銀行外逮捕等候接應的同夥到案，由於過程逼真，銀行還傳出槍響與歹徒喝令聲音，引起路人駐足觀看，後來察覺是防搶演練後才鬆口氣。 ▲桃園警方舉辦防搶演練，持槍搶匪衝進銀行開槍行搶，由於過度逼真引起路人駐足圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝） 台銀桃園分行經理王粹馨說，金融機構應積極強化自我安全維護能力，與警方合作進行演練，藉由情境設定使銀行同仁遭遇狀況時，可依循演練的經驗妥善應對；桃園警分局分局長黃富村表示，今年是選舉年，警方維護金融機構安全，與銀行業者共同執行攔阻詐騙工作，藉由防搶、阻詐演練強化彼此默契，發揮團隊合作的精神，為社會治安盡心盡力。 【更多新聞】 ►遭綠營質疑為鐵路地下化設路障 張善政反批鄭文燦未積極協調 ►桃園鐵路地下化成藍綠攻防戰 雙鄭亮公文：張善政設置路障 ►桃園男闖紅燈+違規左轉被盯上 鋁箔裝果汁藏毒品慘了