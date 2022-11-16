經濟學人盤點2023年世界趨勢 蔡英文、拜登躍上封面

▲ 英國經濟學人在15日出版的「2023全球大趨勢」年刊中盤點未來一年值得關注的10大趨勢。（圖／翻攝自Twitter/TheEconomist） 文／中央社 歷經2年多的疫情大流行後，俄烏戰爭如今成為影響未來的主要驅動力，讓地緣政治和安全方面的「不可預測性」成為全球新常態，此外還有通膨飆升、能源市場混亂等問題。 英國「經濟學人」在今天出版的「2023全球大趨勢」（The World Ahead 2023）年刊中，盤點未來一年值得關注的10大趨勢，總統蔡英文、中國國家主席習近平、俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）、美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都躍上了封面。 ●俄烏戰爭 這場戰事未來數月的發展，將影響能源價格、通貨膨脹、利率、經濟成長及糧食短缺等面向的表現。烏克蘭快速反攻可能威脅蒲亭，但最有可能的情況似乎是陷入僵局。俄國可能試圖拖延，盼藉由能源短缺和美國政局改變來削弱西方對烏克蘭的支持。 ●經濟衰退 隨著多國央行升息抑制通膨，全球主要經濟體將陷入衰退。指通膨是疫情大流行的後遺症，相較歐洲慘況，美國衰退應相對溫和，但痛苦將是全球性的，強勢美元將使原已飽受糧食價格飆升的貧窮國家遭遇雙重打擊。 ●能源轉型加速 各國為確保能源供應，正轉向使用化石燃料，然而隨著俄烏戰爭引發能源危機，各國將加速轉向再生能源，尋找更安全的替代品。除了風能與太陽能，核能和氫能也將受惠。 ●印度人口將超越中國 印度人口預計將於明年4月超越中國，達到14.3億人。隨著中國人口減少、經濟面臨逆風，中國經濟成長是否已觸頂將成熱門討論話題。 ●美國政局 儘管共和黨在美國期中選舉表現不如預期，但在最高法院做出一系列有爭議的裁決後，關於墮胎、槍枝等社會與文化分歧持續擴大，前總統川普宣布投入2024年總統大選，無疑將在美國分裂的政治局勢火上加油。