到餐廳圍爐夯 除夕訂位已近9成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北16日電）明年農曆春節雖然還有超過2個月的時間，但各大飯店及餐廳在除夕的訂位狀況都已經接近9成，甚至已經客滿。 距離明年農曆春節還有超過2個月的時間，但今年的各大飯店及餐廳的訂位狀況都較往年還要熱門，除夕當天不少餐廳的訂位數都已經超過9成，甚至已經客滿。 台北福華大飯店今年集結旗下5大餐廳江南春、蓬萊邨、珍珠坊、麗香苑及點心坊，由行政主廚宋子超領軍打造多元風味的年菜，尤其主打東南亞風味4人年菜要搶攻過年圍爐商機。 台北福華大飯店表示，今年年菜的詢問度較去年同期成長10%，營業額估計可成長5%，訂位狀況方面，除夕已經有接近9成的預訂量。 台北美福大飯店結合「潮粵坊」港潮餐廳、米其林一星「米香」台菜餐廳及「宴會廳」推出多道中式年菜及適合4至6人的圍爐桌菜。 台北天成大飯店除夕到初三推出除夕新春圍爐宴，並規劃民俗技藝表演活動等，天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，圍爐商機為各家業者兵家必爭之地，消費者選擇圍爐方式逐年偏向便捷與精緻化，不少家庭會直接選擇至飯店享用圍爐宴，除既定的10人桌菜，顧及小家庭客群，飯店也同步推出六人桌菜來滿足需求，同時伴隨邊境穩健開放，入境僅須7天自主防疫，預估會有許多海外僑胞回台過年，期盼帶動整體業績1到2成。 台北寒舍艾美酒店則是推出「兔躍豐年 迎春團圓」外帶即食熱年菜組要搶攻外帶市場外，除夕圍爐宴以美式繽紛的布置，搭配復古舞蹈與精彩的抽獎活動，帶領賓客坐上時光機，重返1970年代美好的摩登年代，設有童玩遊戲區以及飛鏢機，讓大人小孩都能時尚團圓、喜迎兔年。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ Buffet吃到飽餐廳方面在除夕也都已經客滿，饗賓餐旅集團表示，旗下的饗饗、旭集2家分店、饗食天堂全台11家分店都已經客滿，單點餐廳的開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣佳味等也都9成5滿。 誠品行旅首次跨足中餐領域經營的館外餐廳聚聚樓也搶攻外帶年菜市場，推出「喜慶團聚∣外帶饗宴，菜色內容含結合六道精巧前菜的「迎春納福拼」、「蒜酥海大蝦」、「富貴大花魚」、「荔香辣子雞」、「核桃京都骨」等。（編輯：陳政偉）1111116