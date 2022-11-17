《她和她的她》全力詮釋心痛母親！劇外追求身心靈平衡 關於丁寧的6件事

丁寧在Netflix懸疑劇集《她和她的她》中，飾演林晨曦（許瑋甯 飾）的母親，她為了女兒焦急心痛，不惜對峙多年好友謝師母（于子育 飾），演出令人動容，了解關於丁寧的6件事，一起更加貼近這位演員吧！ by Yves Huang – 2022/11/17 更新 圖／Netflix、威視電影；翻攝自青春弒戀、幸福城市 Cities of Last Things、丁寧 Facebook粉絲專頁 Netflix懸疑劇集《她和她的她》，帶領大家去看面對重大創傷的人們，「他們後來怎麼了？」引起觀眾迴響，相關議題也掀起熱議，不僅主角，劇中每個血肉飽滿的角色，都是大家討論的重點。丁寧在劇中飾演林晨曦（許瑋甯 飾）的母親，在林晨曦看似成功的生活中，母女倆關係極其疏離，連晨曦男友皓明（李程彬 飾）都相當訝異；而在林晨曦解離的世界中，母親非常關心她的處境，最後為了她受創的身心，不惜與多年好友謝師母（于子育 飾）對峙。 丁寧在劇中展現不同的演技層次，對女兒的心疼與對自己的自責，母愛令人動容，加上劇中糾結的夫妻關係，婚姻與親情中各種壓抑、辛酸和痛楚，逼哭不少觀眾，關於丁寧的6件事，我們一起來了解。