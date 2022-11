《她和她的她》全力詮釋心痛母親！劇外追求身心靈平衡 關於丁寧的6件事

丁寧在Netflix懸疑劇集《她和她的她》中,飾演林晨曦(許瑋甯 飾)的母親,她為了女兒焦急心痛,不惜對峙多年好友謝師母(于子育 飾),演出令人動容,了解關於丁寧的6件事,一起更加貼近這位演員吧! by Yves Huang – 2022/11/17 更新 圖/Netflix、威視電影;翻攝自青春弒戀、幸福城市 Cities of Last Things、丁寧 Facebook粉絲專頁 Netflix懸疑劇集《她和她的她》,帶領大家去看面對重大創傷的人們,「他們後來怎麼了?」引起觀眾迴響,相關議題也掀起熱議,不僅主角,劇中每個血肉飽滿的角色,都是大家討論的重點。丁寧在劇中飾演林晨曦(許瑋甯 飾)的母親,在林晨曦看似成功的生活中,母女倆關係極其疏離,連晨曦男友皓明(李程彬 飾)都相當訝異;而在林晨曦解離的世界中,母親非常關心她的處境,最後為了她受創的身心,不惜與多年好友謝師母(于子育 飾)對峙。 丁寧在劇中展現不同的演技層次,對女兒的心疼與對自己的自責,母愛令人動容,加上劇中糾結的夫妻關係,婚姻與親情中各種壓抑、辛酸和痛楚,逼哭不少觀眾,關於丁寧的6件事,我們一起來了解。