《King Exit》X《極樂夜王》攜手推出合作角色，對抗魔族的使命交給你

2022年11月17日 星期四 下午5:30:41 [台北標準時間] 海德格 於 EROLABS 推出的酒店風俗成人手遊《極樂夜王》與熱血成人 JRPG《King Exit》推出限定合作角色－露易絲和古伊奈，玩家可透過活動關卡更加瞭解兩位女孩。 在對抗魔族中踩到陷阱掉入從未見過的世界的露易絲，社交能力強的她很快就從旁人口中知道這不是自己熟悉的地方，也多虧好心人幫助，她很快地適應新生活。她在訊息流通快速的酒店工作，遇到同樣掉入這世界的古伊奈，兩人決定在酒店一邊工作一邊尋找回到原本世界的方法。 露易絲偶爾暴躁的發言，並在講完後感到害羞、不自在的模樣大受歡迎，有時奔放有時內斂的反差讓她短時間人氣大漲。露易絲出沒的酒吧也將遭受對手侵擾，請協助擊退對手，便可得到活動相關道具，道具蒐集達一定數量可兌換高級道具或直接邀請露易絲加入隊伍。 在反抗魔族並帶領同伴逃跑時，因踩空掉入深坑中的古伊奈，回過神後發現眼前不再是熟悉的地方，不僅身處陌生的地方，很多事物都是新奇有趣甚至難以想像。在救命恩人的幫助下他逐漸熟悉這個世界，並且尋找回到同伴身邊的方法。因緣際會下遇到同樣掉入這世界的露易絲，在露易絲的指引下，古伊奈也開始在酒店工作。 而個性與露易絲相反的古伊奈，溫柔又沒有距離感的她很快就吸引了顧客的注意，最讓大家驚訝的是她柔弱外表下的驚人酒量，使得很多喜歡喝酒的客人都會指名她。 於活動時間內，玩家可配合關卡蒐集活動道具或透過活動酒吧轉蛋池獲得《King Exit》與《極樂夜王》期間限定合作角色－露易絲，而玩家可以期待後期露易絲與古伊奈兩人合體與大家見面喔。 《極樂夜王》遊戲頁面 EROLABS 官方網站