獨／出席會館關鍵人「茶壺邱」萬豪春酒 主任檢察官曝真相

▲經常邀約檢警赴郭哲敏招待所邀宴的「茶壺邱」（中），平常獻身公益反毒活動，與警界關係良好。（圖／翻攝臉書，下同） 記者張君豪／台北報導 警大校長陳檡文日前遭前立委黃國昌爆出偕江湖聞人林秉文共赴北市信義區松勤路88會所聚餐，之後陸續傳出林秉文的生意夥伴，涉及地下匯兌跨國洗錢主嫌、名模錢帥君同居人郭哲敏在檢警收網前搭機出國，今年2月接獲檢舉的警政署政風室主任檢察官黃錦秋、承辦洗錢案的新北地檢署檢察官王涂芝也遭報曾赴88會所，均遭法務部緊急調職。 黃國昌後來指出，邀約時任內湖偵查隊長林弘基到郭哲敏內湖行愛路私人招待所69會所賭天九牌的，就是與郭哲敏私交甚篤的商人「茶壺邱」，黃國昌認為茶壺邱與檢警關係甚篤，並質疑「出入刑事局就像自家後院的『茶壺邱』還牽多少高官權貴去郭哲敏的招待所享受極樂時光？」，質疑茶壺邱根本就是經營跨國洗錢的郭哲敏打通警界關係的白手套。 警界人士透露，外傳時任警政署政風室主任檢察官黃錦秋與茶壺邱交情匪淺，有消息指出，2020年2月17日，黃錦秋曾接受茶壺邱邀約，出席台北市萬豪酒店邱擔任董事的「鴻碩太陽能科技公司」春酒晚宴，並當貴賓上台致詞，顯見兩人頗有交情。 對此傳聞《東森新媒體ETtoday》向黃錦秋求證，黃坦承曾赴約該場春酒餐敘，但因餐敘前才因腿傷無法久站，致詞後並未久留。黃錦秋進一步說明：「與我私交甚篤的並非是邱董（茶壺邱），而是當時的鴻碩董事長張家豪。」 黃錦秋說明出席鴻碩太陽能科技春酒晚宴的始末：原來當年黃錦秋苦讀最終考上檢察官，卻來不及與父親分享榮登金榜喜訊，父親就因病過世，她當檢察官後經濟狀況逐漸好轉，與家人構思想翻修父親祖墳，「就是想對當年無條件支持自己苦讀司法官考試的父親一個報答。」 原籍雲林縣的黃錦秋當時找不到合適的新修家族墓園地點，後來透過茶壺邱介紹，認識深耕雲林當地太陽能發電工程的張董，張董允諾協助幫忙尋覓合適墓地及工班，黃錦秋和家人這才順利翻修父親墳墓和家族墓園，因此黃家人對鴻碩太陽能科技的張董感懷於心，2020年才會出席該公司在萬豪舉辦的春酒。 對於外界質疑她出席與郭哲敏交好的茶壺邱公司春酒並上台致詞，質疑她與茶壺邱素有私交，對此黃錦秋低調表示「當天在場還有數位檢察長」、「警界高階警官來了4-5桌、北中南部地區的都有」、「難道到場的法界、警界人士都有操守問題嗎？」她認為出席該場邀宴僅是感謝張董協力圓滿子女孝順亡故尊長的心願，駁斥外界不當交往的臆測。 【相關新聞】 ►獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」 至少百人入鏡全挫咧等 ► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰 媽找人接她下課 ►天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫 這些人都成俎上肉