測2023事業方向！這種人辭職會更好

▲測2023事業規劃方向，艾菲爾老師表示1種人出國能改運，這位辭職會更好。（示意圖／photo AC） [廣告] 請繼續往下閱讀 時間飛快的走，彷彿上一秒我們才在歡慶進入2022年，轉眼間，現在已經在倒數準備進入2023。關於2022那些你還沒有實現的目標，可以稍作改變別太執著一定要如何進行。艾菲爾老師要來為分析，有關在2023你適合在哪些目標上繼續努力，請從以下四張牌卡中，想著你的2023想要過得有多好，挑出一張最能對應你心情的那張即可。 ▲請想著2023想要過得有多好，然後直覺挑出一張。（圖／塔羅牌老師艾菲爾 臉書） A、動物天使與輪盤 B、掌管稻穗的女祭司 C、擁抱太陽的月亮 D、提燈持仗的蒙面人 選好後再往下滑看答案！ 答案A、動物天使與輪盤 關於2023年的事業藍圖規劃，你應該到外地闖闖看，你是一個非常有外鄉緣分的人，特別是在今年出外發展可以遇到貴人提攜丶遇到伯樂賞識，正所謂讀萬卷書不如行萬里路，出外走走丶闖蕩，不單只是玩樂，還能啓動一個人的心智丶靈感，可以藉由旅行中的新視野，幫助你在未來做出睿智的判斷。建議你在2023年出生地以東的地方旅行或遊學，有助改運。若要改變居住地或找新工作，可以往現居地以東的地方發展，事業會更好。 答案B、掌管稻穗的女祭司 關於2023年的事業藍圖規劃，給你的提醒是注意在明年5月丶8月和11月所發生的轉機，其中以8月的變化對你來說至關重要。今年你的異動在所難免，但卻要撐住一陣子，越晚動越好，因為你當前的時運還有許多波折，在運勢不佳之時異動，反而會給自己徒增煩惱，前半年最好多求穩定，順便蓄積實力，像是進修丶上課，歷練獨立作業的能力，讓自己變得聰明而自信，在未來的新工作丶新環境里，更能獨當一面。 答案C、擁抱太陽的月亮 關於2023年的事業藍圖規劃，你需要更多突破的勇氣，你希望自己可以出類拔萃，或光耀門楣，但是你的才華屬於智慧和思考能力方面，屬於文職性，所以你應該盡情發揮你的口才丶寫作丶策劃與整合能力，你適合站在舞台上領導，而不是躲在幕後默默努力，或許你不會習慣這樣的改變，但2023是你跳出既有舒適圈的時刻。你的最有利時間是明年7月丶10月和11月，有可能在這幾個月跳槽，或是遇到風象星座的貴人。 答案D、提燈持仗的蒙面人 關於2023年的事業藍圖規劃，你若想要更上一層樓，你勢必要跟現在的工作告別。儘管你現在做的很順手，生活也安排得井然有序，但因為目前的這份工作無法再激發你的熱情與潛能，所以一個可以給自己更多歷練的工作，將是你未來再成長丶茁壯所不能缺少的。2023給你的考驗將是你必需找到一個可以鼓勵你學習的舞台。你的關鍵轉職月份在明年4月與8月，請你好好準備履歷，也可以趁著這個時間點先物色工作，想好下一步才不會兩頭空。建議你，要多把握女性的貴人。（編輯：李惠婷）