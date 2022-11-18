2022聖誕交換禮物美妝香氛千元以上禮盒推薦！38款禮物表達滿滿心意

從聖誕節、跨年到農曆過年前都是交換禮物的旺季！還在煩惱禮物的人不妨參考每天都能用到的彩妝與保養，兼具高顏值與實用度，保證送到朋友心坎裡。這次集結的禮盒更特別推薦給預算充足、考慮千元以上禮物的人參考。 by Chiao Hung – 2022/11/18 更新 2022聖誕交換禮物推薦 當然我們也有整理了千元以下的美妝交換禮物，需要的人請參考2022聖誕交換禮物千元以下美妝保養禮盒推薦。 1千～5千聖誕禮物推薦 REN深海喚能身體清潔保養組 REN深海喚能身體清潔保養組，NT1,500 2022年聖誕佳節，REN推出聖誕插畫限定禮物，透過海藻、花卉、星辰等圖像演繹大自然純粹之美，其中就有備受大家喜愛的深海喚能身體清潔保養組合。REN深海喚能沐浴露添加鎂離子、深海巨藻及海藻萃取物，還有絲柏、鼠尾草、洋甘菊、迷迭香等精油配方，沐浴時帶來滿滿療癒感。深海喚能身體乳包含鉀、鎂、鈣、鐵等海洋礦物，質地輕盈、吸收快速，揉合天然植物精油舒心香氣，賦予肌膚滿滿活力能量。 組合內容：深海喚能沐浴露 200ml、深海喚能身體乳200ml。 ILIA 2022 XMAS淨透裸光美唇組 ILIA 2022