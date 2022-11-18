《無盡的拉格朗日》主題音樂入圍好萊塢音樂傳媒獎

2022年11月18日 星期五 下午6:11:19 [台北標準時間] 海德格 原創宇宙策略手遊《無盡的拉格朗日》憑藉星燈節中兒童合唱音樂—《星燈曲》，獲得 2022 年好萊塢音樂傳媒獎提名 2022 年好萊塢音樂傳媒獎獎項。 原創盛大節日，譜寫無盡探索 本次入圍的《星燈曲》，是《無盡的拉格朗日》邀請知名專業遊戲作曲家 Jason Wang 專門為遊戲原創節日「星燈節」所做的曲目，充滿探索想象的無盡旋律，透過交響樂團和稚嫩童聲哼唱相結合的完美演繹，傳達對廣闊銀河宇宙的無窮暢想。 作為一款太空科幻題材的原創策略遊戲，《無盡的拉格朗日》不僅僅在遊戲內為開拓者打造出如同身臨其境的浩瀚宇宙，同時也推出了各類原創節日，致敬探索精神。星燈節即是其中之一。2021 年的星燈節慶典上，廣州塔上空 1500 架無人機划過夜空，點亮星燈，還原出《無盡的拉格朗日》中的星門、未央城等核心設定元素。 除此之外，地球日、雙子節等節日也開啓了豐富多彩的活動，如閱覽地球日發展演變文化史的有聲書，重走地球-比鄰星「雙子」間的四光年之旅，人文精神的傳承與表達讓玩家們更自然地投入其中，參與故事、見證歷史。